Tonin: Sova v primeru prisluškovalne afere dobro opravila svojo nalogo

Sova je v primeru prisluškovalne afere v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško dobro opravila svojo nalogo, vendar pa vsi njeni predlogi niso bili upoštevani, na podlagi doslej slišanega ugotavlja predsednik Knovsa(NSi).Pooblaščena skupina komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je danes dopoldne odšla na Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova). Tam so opravili pogovore s tistimi pripadniki Sove, ki so neposredno izobraževali projektno skupino, ki je delala na projektu arbitraže in je izobraževala tudi nekdanjo agentkoje v izjavi za medije pojasnil Tonin.Na podlagi predstavljenega je po njegovih besedah jasno, da »ni možno razumeti, da je kakršna koli komunikacija po stacionarnih telefonih dovolj varna komunikacija, da bi se lahko preko tega prenašale kakršne koli zaupne informacije«.Tudi iz serije različnih pričanj člani Knovsa po njegovih besedah ugotavljajo, da je bil projekt prioriteta vseh, tako v kadrovskem kot v finančnem smislu. Tonin tako ocenjuje, da je Sova svoje delo v tem primeru opravila dobro. Projektni skupini je zagotovila ustrezno zaščito komunikacije, da informacije niso odtekale, prav tako je bila dobra varnost zagotovljena v komunikaciji med odvetniško ekipo in projektno skupino.Zapletlo pa se je pri komunikaciji med takratnima slovensko agentko v arbitraži Simono Drenik in slovenskim arbitrom Jernejem Sekolcem. Vendar Tonin na podlagi danes predstavljenih dokazov lahko »verodostojno potrdi«, da Drenikova ni delala za hrvaško obveščevalno službo.Toninu se zdi zlasti pomembno, da bi se iz poročila, ki ga bodo pripravili čez poletje, naučili, da »smo vsi skupaj odgovorni in poklicani, da dvignemo varnostno zavedanje, da je z občutljivimi informacijami treba zelo previdno ravnati«.Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je sicer pred tem opravila že več pogovorov z akterji afere, ko sta se v prisluhe očitno hrvaških obveščevalcev ujela Drenikova in Sekolec, čeprav se sploh ne bi smela pogovarjati. Po Toninovih pojasnilih je bil njihov cilj razčistiti, kdo je na slovenski strani odgovoren za afero.Tako so med drugim opravili tudi pogovore z nekdanjima zunanjima ministromainnekdanjim generalnim sekretarjem na MZZin dolgoletno vodjo Erjavčevega kabineta. Prav tako so pogovore opravili z Drenikovo in Sekolcem, pa tudi z nekdanjimi direktorji obveščevalne službe SovainPosnetki pogovorov Drenikove in Sekolca so leta 2015 povzročili precejšnje zaplete v arbitražnem procesu za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Sosednja država je nato sporočila, da izstopa iz procesa, ker da je »nepovratno kompromitiran«.Arbitražno sodišče samo se je sicer po zamenjavi slovenskega in hrvaškega arbitra, ki sta odstopila, leto dni kasneje odločilo, da je Slovenija s temi pogovori sicer storila prekršek, a ne takšne narave, da sodišče ne bi moglo zaključiti dela. Konec junija 2017 je nato izdalo končno razsodbo o poteku meje med državama, ki pa jo priznava le Slovenija.