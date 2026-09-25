Toplotna črpalka, drva ali peleti? To v resnici odloča o prihranku

Ko izbiramo ogrevanje, najprej pogledamo ceno energenta ali naprave. A prav tu lahko naredimo napako. Enak ogrevalni sistem lahko namreč v dveh hišah pomeni povsem različne stroške. Pomembne so toplotne izgube stavbe, začetna investicija, učinkovitost naprave, stroški vzdrževanja in celo to, koliko dela zahteva posamezen način ogrevanja. Zato najcenejši energent še ne pomeni nujno najcenejšega ogrevanja.

Kaj se bolj izplača pri novi in kaj pri starejši hiši, koliko v resnici stane toplota iz drv, peletov, kurilnega olja ali toplotne črpalke ter kje lahko največ prihranimo? Celotno primerjavo in konkretne izračune preberite na Deloindom.si.