Torkovo neurje povzročalo težave na severovzhodu, tudi za danes oranžni alarm

V napovedanem neurju z močnim vetrom in nalivi, ki je v torek popoldne zajelo severovzhodni del države, so regijski centri za obveščanje zabeležili 69 dogodkov. V občini Puconci je meteorna voda zalila telovadnico osnovne šole, v občini Odranci pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, poroča Center za obveščanje RS.

Kot so zapisali v poročilu centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje, je največ dogodkov, in sicer 60, zabeležil regijski center za obveščanje Murska Sobota. Šest jih je zabeležil regijski center Slovenj Gradec. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot.

Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Zaradi motene oskrbe z električno energijo so dostavljali agregate in s cestišč odstranjevali nanose blata in zemljine.

Tudi danes močnejša neurja

Tudi danes so po vsej državi popoldne in zvečer krajevno nastale močnejše nevihte, napoveduje Arso. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Po napovedih portala Neurje.si, bodo danes prve močnejše nevihtne celice in sistemi nastajali zahodno ter severozahodno od Slovenije, predvsem nad severno Italijo. Nato jih bo vetrovni stržen usmerjal proti našim krajem, zato je predvsem popoldne in zvečer lahko pričakovati prehod nevihtnih pasov.

Ob močnejših nevihtah bodo lokalno možni intenzivni nalivi, močni sunki vetra in tudi toča. Po trenutnih izračunih, navaja Neurje.si, bodo največ možnosti za močnejše vremensko dogajanje imeli severozahod Slovenije, osrednji del države, Dolenjska, Bela krajina ter del Zasavja.

Čez dan bo po napovedih Arsa dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Ponoči bodo še občasne krajevne plohe ali nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija.

Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija.

V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.