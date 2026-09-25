Prevažal poldrugo tono bakra brez dokumentov, rešiti se je skušal s podkupnino

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v sredo med nadzorom cestnega prometa na regionalni cesti na območju Rebernic v občini Vipava ustavili 49-letnega državljana Romunije, ki je s kombijem vozil v smeri naselja Razdrto.

Pri nadaljnjem postopku so ugotovili, da je v tovornem delu kombija z bolgarskimi registrskimi tablicami prevažal večjo količino bakrene pločevine. Po nestrokovni oceni je bilo pločevine približno 1.500 kilogramov.

Romunski voznik za pločevino ni imel ustrezne dokumentacije o njenem izvoru, zato so posumili, da bi lahko izvirala tudi iz premoženjskega kaznivega dejanja, storjenega v sosednji Italiji. Policisti so mu kombi in bakreno pločevino zasegli.

Kriminalisti še naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine izvora bakrene pločevine ter morebitno povezanost z izvršitvijo kaznivega dejanja.

Na pristojno državno tožilstvo je bila podana tudi pobuda za izvedbo hišne in osebne preiskave. Pri tem slovenska policija sodeluje z varnostnimi organi v Italiji. V okviru predkazenskega postopka preverjajo tudi morebitne povezave osumljenca z izvrševanjem kaznivih dejanj na območju drugih evropskih držav.

Poskusil jih je podkupiti

Med postopkom je 49-letni državljan Romunije policistom ob predaji osebnih dokumentov in dokumentov vozila izročil tudi bankovec. Policisti so mu bankovec zasegli.

Policisti so njegovo ravnanje prepoznali kot poskus vplivanja na izvedbo uradnega dejanja, saj je osumljeni z izročitvijo denarja želel, da policisti ne bi opravili nadaljnje kontrole vozila in tovora. Osumljencu so včeraj dopoldne na podlagi določb Zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost in odredili pridržanje v policijskih prostorih.

Navedenega osumljenca so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica po zaključku policijskega pridržanja 24. 9. 2026, s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Prikrivanje in utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Dajanje podkupnine privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper njega po zaslišanju odredil sodni pripor.