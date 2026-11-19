Na dolenjski avtocesti je med predorom Debeli hrib in Malencam proti Ljubljani oviran promet. Kot poroča Prometno informacijski center, promet poteka le po enem prometnem pasu, zaprt je prehitevalni pas. Nastal je krajši zastoj. Predvidena pa je tudi popolna zapora zaradi odstranjevanja posledic nesreče, poroča 24ur.

S cestišča je odneslo tovornjak, ki je bil edini udeležen v nesreči. Voznik ni bil poškodovan, so sporočili iz policije.

Priča je za spletni portal 24.ur povedala, je vozilo večkrat odbilo od ograje, nato ga je odneslo s ceste. Ker se je nesreča zgodila na izvozu iz predora, obstaja nevarnost naleta vozil.