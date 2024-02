Tožilci o nadaljevanju stavke, javni sektor v pričakovanju vladnih predlogov

Tožilci bodo danes odločali o nadaljnjih stavkovnih aktivnostih zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah. O plačah je bilo govora tudi na ponedeljkovem sestanku pri premierju Robertu Golobu. Udeležila se ga je tudi pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki naj bi se v sredo sestala s sodniki in tožilci, je slišati neuradno.

Po enodnevni opozorilni stavki tožilcev prejšnjo sredo bo stavkovni odbor Društva državnih tožilcev Slovenije danes odločal o nadaljnjih stavkovnih aktivnostih. Tožilci so namreč ogorčeni, ker vlada vse do danes ni poskrbela za uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač, na katere je vezana tudi višina plač tožilcev.

Tožilci na vladni strani nimajo sogovornika, sta minuli teden opozorila predsednik društva Boštjan Valenčič in vodja stavkovnega odbora Barbara Prevolšek Rajić. Vlada in ministrstvo za pravosodje se nista odzvala niti na napoved stavke tožilcev, kar je v nasprotju z zakonom o stavki, ki zapoveduje, da bi se strani morali pred dnevom stavke sestati in poskušati rešiti spor, sta opozorila.

Pri takojšnji izvršitvi odločbe ustavnega sodišča vztrajajo tudi sodniki, ki so minuli teden odločili, da bodo nadaljevali protestne zbore na sodiščih. Prvi zbor bo v sredo, nadaljevali pa jih bodo mesečno do uresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač, je za STA napovedala predsednica društva Vesna Bergant Rakočević.

Pričakuje se, da bo vlada predstavila predloge za zvišanje učinkovitosti dela javnega sektorja, a sindikati zahtevajo gradivo še pred sejo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Je pa ob tem v društvu prevladala odločitev, da sodniki protestov ne bodo več nadaljevali z omejevanjem svojega dela, saj bi bilo to na škodo ljudi. Sodniki so 24. januarja sicer končali dvotedenski opozorilni protest in s tem izrazili nezadovoljstvo, ker vlada in državni zbor do 3. januarja nista odpravila neustavnosti glede sodniških plač, na katero je opozorilo ustavno sodišče junija.

Nov vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerji

Danes se bodo na pogajalskem srečanju sestali tudi predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja. Pričakovati je predstavitev novega vladnega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij. Na dnevnem redu so tudi ukrepi za povečanje učinkovitosti javnega sektorja, ki pa jih na sindikalni strani brez vnaprejšnjega gradiva ne želijo obravnavati.

Vladna stran je z izhodišči za pripravo novega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij sindikate seznanila že na srečanju konec januarja. Danes pa je pričakovati predstavitev predloga, ki ga sindikati sicer dan pred srečanjem niso prejeli vnaprej.

Na sindikalni strani dan pred pogajanji niso prejeli gradiva glede povečanja učinkovitosti javnega sektorja, so za STA pojasnili v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije in v drugi pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Če ga ne bodo, so napovedali, da bodo predlagali umik te točke.

Kot je januarja pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič, namreč vladna stran plačno reformo vidi širše, in ne gre le za vprašanje višine plač ali plačnih razmerij. Med drugim je omenil normative in učinkovitost dela. Iz sporočila po eni od januarskih sej vlade pa izhaja, da se ta želi pogajati tudi o številu dni letnega dopusta ter o revidiranju seznama delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega pokojninskega zavarovanja.

Torkovemu srečanju predstavnikov vlade in vseh 46 reprezentativnih sindikatov bodo po dogovoru sledila pogajanja v okviru plačnih stebrov, torej po dejavnostih, ki pa po Počivavškovih besedah še niso sklicana.