Tožilci za pripravo obtožnice v zadevi Teš 6 potrebujejo več časa

Celje – Potem ko je preiskava v zadevi Teš 6 trajala dolga štiri leta, se kot kaže, primer nadaljuje z zapleti. Sodna preiskava je bila sicer pred kratkim končana, vendar tožilstvo v tej zadevi zoper osumljene z Urošom Rotnikom na čelu še ni vložila obtožnice. Kot so nam potrdili na okrožnem sodišu v Celju, so s specializiranega tožilstva namreč prejeli prošnjo, da bi sodišče rok za vložitev obtožnice podaljšalo za kar osem mesecev.



Primer Teš 6 ima tako dolgo brado že preden se je sploh začel. Domnevna kazniva dejanja segajo v leto 2006, leta 2010 je na primeru začela delati policija, hišne preiskave pa so bile opravljene leta 2012. Leta 2014 je na specializirano tožilstvo romala ovadba in mesec dni kasneje je tožilstvo na celjsko okrožno sodišče poslalo zahtevo za preiskavo.



Preiskava je bila torej po več kot štirih letih pred kratkim končana, kritike zaradi počasnega dela pa so bili deležni predvsem na celjskem okrožnem sodišču. Kot smo lahko slišali, naj bi bili za dolgotrajnost preiskave krivi predvsem obsežnost same zadeve, šo naj bi za velik strokovni zalogaj, pa tudi "mednarodni element" oziroma sodelovanje s tujimi organi, pa tudi človeški faktor oziroma bolniške sodnikov oziroma predodelitve drugim sodnikom.



Kot je decembra v nastopu za nacionalno televizijo zatrdil generalni državni tožilec Drago Šketa, pa "lahko garantira, da bo tožilstvo v tem primeru po končanju sodne preiskave postopalo hitro." A kot smo izvedeli, tudi tožilci zdaj zaradi obsežnosti zadeve – gradivo, ki ga je sodišče dostavilo specializiranemu državnemu tožilstvu, namreč skupaj s prilogami obsega skoraj 70.000 strani – za pripravo potrebujejo več časa, kot ga predvideva zakon.



Na celjskem okrožnem sodišču so nam potrdili, da je s tožilstva prišla prošnja za osemmesečno podaljšanje roka za vložitev obtožnice v zadevi Teš. "SDT predlog za podaljšanja utemeljuje z obsežnostjo in kompleksnostjo zadeve. Zakon o kazenskem postopku sicer za vložitev obtožnice predvideva 15 dnevni rok, po tem ko po končani preiskavi pristojno sodišče pošlje tožilstvu spis, izvenobravnavni senat pa ta rok na predlog tožilstva lahko podaljša," nam je na naša vprašanja odgovorila predsednica okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli. Po njenih besedah je predlogu tožilstva sodišče pred dnevi delno ugodilo in rok za odločitev o vložitvi obtožnice podaljšalo za 3 mesece.



Na specializiranem tožilstvo so nam prav tako potrdili, da so prosili za dodaten rok zaradi obsežnosti zadeve. Kot so nam med drugim pojasnili, gre za veliko količino podatkov, ki jih je potrebno podrobno analizirati "v luči zagovorov večjega števila obdolženih in izpovedb tekom preiskave zaslišanih 32 prič ter tekom preiskave dodatno zbranih dokazov." Da gre za obsežno zadevo, po njihovem priča ravno dejstvo, da je bila zahteva za preiskavo na okrožno sodišče v Celju vložena v mesecu

oktobru 2014, sodišče pa jo je končalo junija 2019.



"Na SDT je organizirana ekipa, ki na zadevi aktivno dela, z namenom da bo državnotožilska odločitev sprejeta v najkrajšem možem času, seveda ob upoštevanju obsežnosti in zapletenosti zadeve. Okrožno sodišče v Celju v obravnavani zadevi tudi še ni prejelo odgovora francoskih pravosodnih organov na izdan Evropski preiskovalni nalog za posredovanje bančnih podatkov. Na SDT za sprejem državno tožilske odločitve potrebujemo tudi navedene bančne podatke, ki pa jih bo potrebno pozorno in natančno analizirati, potem ko jih bomo prejeli," so še sporočili s tožilstva.