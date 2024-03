Tožilka je bila z delom varnostnikov zadovoljna, nepravilnosti očita vodstvu CVZ

Tožilka Mateja Gončin, ki zastopa tožilstvo v najhujših primerih organiziranega kriminala in kriminalnih združb, se je res sama odpovedala osebnemu varovanju, so sporočili s Specializiranega državnega tožilstva RS, vendar je bila v tako drastično odločitev prisiljena zaradi številnih nepravilnosti pri delu vodstva Centra za varovanje in zaščito (CVZ) kot tudi zaradi neprimernega odnosa do tožilke nasploh. Sama je večkrat ustno in pisno opozarjala vodstvo policije in vodstvo CVZ na zaznane nepravilnosti.

»Pri tem je treba poudariti, da se prijave zoper vodstvo CVZ v nobenem segmentu niso nanašale na način in izvajanje varovanja, saj tožilci nismo usposobljeni za oceno strokovnosti varovanja, pač pa so se nanašale na neustrezen (žaljiv) odnos vodstva CVZ do tožilke,« so zapisali v izjavi za javnost.

V zvezi z njenimi prijavami zoper vodstvo CVZ sta stekla notranjevarnostna postopka oziroma izredna nadzora nad delom vodstva CVZ (in ne nad skupino, ki jo je varovala), ki sta ju odredila generalni direktor policije Senad Jusić in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Še pred dokončanjem nadzornih postopkov je vodstvo CVZ razpustilo skupino varovanja tožilke in ji dodelilo novo.

»V zvezi z napačnim poročanjem v medijih, da se je tožilka odpovedala varovanju, ker je ob menjavi skupine varnostnikov dobila manj izkušeno ekipo, ponovno poudarjamo, da ni tako. Tožilka se je odpovedala varovanju, ker je bila razpustitev celotne skupine varnostnikov posledica opozarjanja in prijav o nepravilnostih ravnanja vodstva CVZ, ki nakazujejo tudi sume kaznivih dejanj. O tem je bil že obveščen oddelek za preiskovanje in pregon pooblaščenih oseb s posebnimi pooblastili na SDT.«

Dodali so še, da je bila tožilka z delom odstranjene skupine varnostnikov zadovoljna, med njimi je bil ustvarjen odnos zaupanja, kar je predpogoj za uspešno varovanje, zato odločitev vodstva CVZ in vodstva policije za zamenjavo skupine za varovanje tožilke lahko razumemo le kot kazen zaradi prijavljenih nepravilnosti. »Upamo lahko samo, da odstranjeni varnostniki ne bodo sankcionirani,« so še dodali. »Podatki policije, da naj bi bila tožilka še vedno varovana, ne držijo oziroma o tem nista bila obveščena ne tožilka ne vodstvo SDT.«