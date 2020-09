Zaradi zlorabe položaja kazenska ovadba Hojsa, Bradača in Kanglerja

Kanglerju očitajo kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v primeru njegovega znanca Jožeta Kojca. FOTO: Tadej Regent/Delo

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije in ljubljansko Okrožno tožilstvo sta prejela anonimno kazensko ovadbo proti ministru za notranje zadeve, direktorju Direktorata za policijo in druge varnostne nalogeter državnemu sekretarju v okviru istega ministrstvaOvadba vsem trem očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, dokument o tem pa je tvitnil minister sam. Oziroma minister v odstopu, kot je navedeno v ovadbi.V ovadbi mu očitajo zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic 29. julija letos, ko je v. d. generalnega direktorja policijeposlal »Usmeritve in obvezna navodila«, s čimer je odredil t. i. revizije petih odmevnih predkazenskih postopkov, ki jih je že usmerjalo pristojno državno tožilstvo. Njegova »revizija« preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji je tedaj odmevala v medijih.Kot izpostavljajo v ovadbi, kazenska procesna zakonodaja tovrstnega instituta revizije ne pozna, prav tako pa pooblastila ministra pri usmerjanju policije prenehajo, ko usmerjanje prevzame državno tožilstvo. V tem smislu Hojsu očitajo zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic z namenom pridobivanja nepremoženjske koristi sebi ali komu drugemu. Iz istega razloga je podana ovadba proti Bradaču., ki vodi parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), se je na ministrov zapis po poročanju STA odzval z besedami: »Edini, ki vas pritiska, spoštovani, je premier. Porinil vas bo do roba. Ko boste spoznali, zakaj to počne, boste že čez ... Od tam naprej boste sami kot mnogi pred vami.«Pooblaščena skupina Knovs je proti koncu avgusta v sklopu nenapovedanega nadzora na sedežu uprave kriminalistične policije in sedežu Nacionalnega preiskovalnega urada sicer ugotavljala ustavnost in zakonitost izvajanja nadzorovanih ukrepov varnostne službe. Po poročanju medijev naj bi bili povod za nadzor posegi politike, predvsem stranke SDS in Hojsa, v neodvisnost policije.Kanglerju tožilstvo očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic z namenom, da bi svojemu znancupridobil nepremoženjsko korist. Kot poročajo mediji, na koprskem tožilstvu proti Kojcu poteka postopek zaradi domnevne zlorabe prostitucije v klubu Marina v Novi Gorici.