Tožilstvo o nesreči predsednice Nataše Pirc Musar: zakaj še ni bilo zaslišanja?

Prometna nesreča, v kateri je bila 31. julija udeležena predsednica republike Nataša Pirc Musar, še vedno odpira vprašanja. Javnost med drugim zanima, zakaj predsednica in drugi udeleženci nesreče do zdaj še niso bili zaslišani oziroma od njih še niso bila zbrana obvestila.

Z vprašanji smo se obrnili na Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, ki deluje kot samostojna notranja organizacijska enota s posebnim položajem pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije. Odgovorili so, da ni posebnega pravila, od katerih oseb je treba zbrati obvestila, v praksi pa se ta običajno zberejo od vseh udeležencev, očividcev in drugih oseb, ki bi lahko podale relevantne informacije. Sodeč po medijskih objavah tudi voznika še nista bila zaslišana.

Glede samega roka reševanja zadeve za policiste na posebnem oddelku velja, da jim rok za rešitev zadeve poda tožilec, ki je nosilec zadeve. Na tožilstvu so pojasnili tudi, da ni nič neobičajnega, če so obvestila zbrana kasneje in ne že ob samem dogodku. Čas, v katerem so zbrana obvestila, je namreč odvisen od več dejavnikov. Med njimi so navedli možnost, da so bile osebe na kraju prometne nesreče morebiti poškodovane in so potrebovale zdravniško oskrbo, zato od njih takrat ni mogoče zbrati obvestil. Prav tako je lahko pred zbiranjem obvestil smiselno pridobiti še kakšne druge dokaze. Na čas zbiranja obvestil lahko vpliva tudi obremenjenost policistov z delom na drugih zadevah.

Državno tožilstvo je ob tem pojasnilo, da se tudi ta predkazenski postopek, v katerem je bila udeležena predsednica,vodi na enak način kot v drugih podobnih zadevah.

Predkazenski postopek bo po njihovih navedbah predvidoma zaključen konec meseca septembra, pri čemer bodo do takrat predvidoma zbrana tudi vsa obvestila.