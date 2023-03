Tožilstvo zavrglo Papičevo ovadbo proti nekdanjim vodilnim na fakulteti

Tožilstvo je odstopilo od kazenskega pregona proti petim nekdanjim vodilnim na ljubljanski filozofski fakulteti, ki jih je sumilo zlorabe položaja pri izplačevanju dekanskega in prodekanskega dodatka prek podjemnih pogodb. Tožilka je namreč po izvedeni sodni preiskavi ocenila, da ni dokazov, da bi storili kaznivo dejanje, so pojasnili na tožilstvu.

Leta 2018 je takratni rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič na podlagi informacij dekana ljubljanske filozofske fakultete Romana Kuharja, češ da so si nekdanji vodilni na fakulteti v letih od 2008 do 2015 prek podjemnih pogodb neupravičeno izplačevali dekanski in prodekanski dodatek, odredil interno revizijo. Ugotovitev iz revizije je nato Papič posredoval tožilstvu.

Spomladi 2019 so po takratnem poročanju Primorskih novic ljubljanski kriminalisti kazensko ovadili šest oseb, med njimi tudi nekdanjo dekanjo Branko Kalenić Ramšak, ki so jih sumili storitve 22 kaznivih dejanj. Omenjeni naj bi si neupravičeno izplačevali dodatek za funkcijo, in sicer do tisoč evrov bruto mesečno za dekane in 500 evrov bruto za prodekane, s čimer naj bi fakulteto oškodovali za 784.000 evrov.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Sklep pomemben za povrnitev ugleda fakultete

Pristojna tožilka se je nato odločila za pregon petih oseb. S sklepom preiskovalne sodnice je bila uvedena sodna preiskava, nato pa je tožilka januarja letos odstopila od kazenskega pregona. Po izvedeni preiskavi je namreč ocenila, da ni dokazov, da bi obdolženi storili očitana kazniva dejanja, zato pri njihovem pregonu ni bilo več mogoče vztrajati, so za STA pojasnili na tožilstvu.

Nekdanja dekanja Branka Kalenić Ramšak je v odzivu ocenila, da je pregon pomenil zelo velik udarec za ugled tako fakultete kot tudi nje osebno, saj je bila zaradi tega leta 2018 »na zelo grob in neakademski način« prisiljena odstopiti kot prorektorica Univerze v Ljubljani, kar je postala po tem, ko ji je leta 2017 potekel mandat dekanje filozofske fakultete.

»Zadovoljna sem, da je preiskava pokazala, da nismo delali nezakonito, v kar sem bila sicer vseskozi trdno prepričana. Želim si, da oprostilni sodni epilog privede do rehabilitacije mojega imena in imen ostalih kolegov. Ta sklep je tudi izjemno pomemben za povrnitev ugleda tako fakultete kot univerze,« je zapisala.