Tožilstvo: Pobudo za hišno preiskavo v Žabjaku je z zamudo podala policija

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je zanikalo navedbe, da je po streljanju v romskem naselju Žabjak-Brezje 28. oktobra letos pozno vložilo predlog za hišno preiskavo. Kot so pojasnili, je bil predlog poslan preiskovalnemu sodniku še istega dne, ko so pobudo prejeli od policije, torej 30. oktobra.

Policija po dogodku 28. oktobra ni takoj predlagala izdaje odredbe za osebno in hišno preiskavo, temveč je pobudo tožilstvu poslala šele dva dni pozneje. V pobudi je kot načrtovani datum izvedbe preiskave že naveden 4. november. Dežurna tožilka je pobudi sledila in še istega dne poslala predlog sodišču.

Ko je tožilstvo 3. novembra prejelo dopolnitev pobude, jo je tožilka takoj posredovala sodišču, ki je istega dne izdalo odredbo za osebno in hišno preiskavo. Preiskava je bila opravljena 4. novembra, kot je bilo načrtovano.

Na tožilstvu poudarjajo, da je dežurna služba organizirana 24 ur na dan, vse dni v letu, zato se vse nujne pobude policije obravnavajo takoj. »Tožilstvo v postopkih ne zavlačuje in je, kot kaže opis dogajanja, tudi v tem primeru delovalo nemudoma,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kaj se je dogajalo?

V romskem naselju Žabjak-Brezje pri Novem mestu se je 28. oktobra 2025 zgodilo streljanje, v katerem so bili poškodovani predmeti na eni od stanovanjskih hiš. Policisti so na kraju našli tulce različnih kalibrov in izsledili dva osumljenca – 35-letno žensko in 48-letnega moškega.

Na podlagi nadaljnje preiskave in sodne odredbe so 4. novembra izvedli hišne preiskave na treh naslovih, kjer so našli več kosov orožja in streliva: tri pištole, šibrenico z optičnim nastavkom, pištolo z dušilcem, avtomatsko puško M70 ter 776 kosov nabojev različnih kalibrov. Orožje in strelivo so poslali v nacionalni forenzični laboratorij.

Zasegli so tudi orožje. FOTO: PU Novo mesto

Policija je začasno pridržala štiri osebe, a nihče ni v priporu. Preiskava se nadaljuje, preverjajo tudi izvor zaseženega orožja in morebitne povezave z drugimi kaznivimi dejanji.

Dan po preiskavi je novomeško okrožno tožilstvo prejelo grožnjo o domnevno nevarnem predmetu v stavbi, zaradi česar sta bila izvedena evakuacija in bombni pregled.