Tožilstvo: Policisti ne bi smeli uporabiti plinskih sredstev

Leta 2021 je policija na protivladnih protestih v Ljubljani uporabila plinska sredstva, danes pa se na zatožni klopi znajdejo štirje policisti, ki jim grozi obsodba zaradi nevestnega dela v službi – kar odpira neprijetno vprašanje, kje je meja med vzdrževanjem javnega reda in nedopustnim posegom v temeljne pravice. Primer je pomemben ne le za poškodovane udeležence, ki zahtevajo odškodnine med 2000 in 15.000 evri, temveč tudi za razumevanje, kako naj policija ravna na množičnih protestih, ki jih bomo po vsej verjetnosti še imeli.

Tožilstvo trdi, da so bili plinski naboji na Kongresnem trgu uporabljeni v času, ko ni bilo »množičnega kršenja javnega reda«, obtoženi pa molčijo in čakajo, kaj bodo pokazali posnetki telesnih kamer ter pričanja dvanajstih oškodovancev in 28 policistov. Kaj bo odločitev sodišča povedala o standardih policijskega dela in o tem, kje se konča pravica države do prisile ter začne pravica državljanov do protesta?