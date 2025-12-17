Pripor za drugega osumljenega za smrt Aleša Šutarja

Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Novem mestu je danes na sodišče vložilo zahtevo za preiskavo in odredbo pripora proti drugemu osumljencu v zadevi smrti moškega konec oktobra pred lokalom LokalPatriot v Novem mestu; vložili pa so tudi predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo.

Tožilstvo pojasnjuje, da je policija 27. oktobra 2025 podala kazensko ovadbo proti prvemu, 21-letnemu obdolžencu; ovadba je izkazovala utemeljen sum, da je 21-letnik storil kaznivo dejanje. K preiskavi so bili priloženi uradni zaznamki, izjave prič in videoposnetki iz lokala: »V 48 urah pred privedbo je policija opravila tudi večje število prepoznav osumljenca po fotografijah. Šest oseb je pred začetkom prepoznave po fizičnih lastnostnih, zunanjem videzu in oblačilih opisalo prvoosumljenega. Na kraju kaznivega dejanja so policisti tudi zavarovali mikro sledi za nadaljnjo preiskavo,« je dogajanje opisalo tožilstvo.

V novem mestu so se pred izredno sejo in protestom začeli zbirati policisti. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Tožilstvo je nadalje pojasnilo, da se je med dokazi znašel tudi posnetek dogajanja znotraj lokala, ki je pod videonadzorom: »Prostora pred lokalom, kjer se je zgodil tragični dogodek, pa kamere ne pokrivajo, zato posnetka usodnega udarca ni. Po doslej znanih podatkih dogodka pred lokalom ni posnel nihče od prisotnih,« so razkrili v izjavi za javnost.

V petek pa so prejeli dopolnitev kazenske ovadbe, ki je po besedah tožilstva pokazala, da 21-letni obdolženec ni oseba, ki je žrtvi zadala usodni udarec. Razbremenile so ga (tudi) predlagane priče iz kazenske preiskave. Isti dan so prejeli tudi poročilo o preiskavi zavarovanih kontaktnih mikro in bioloških sledi. »Utemeljen sum, da je pridržani obdolženec oseba, ki je kritičnega dne oškodovancu zadal usodni udarec, se po zaslišanju vseh prič ni potrdil, temveč znižal, kar je bil razlog, da je sodišče dne 12. decembra 2025 pripor zoper prvega obdolženca odpravilo. Vsa nova dokumentacija je bila posredovana sodišču.«

Glede na izpovedbe šestih, pred sodiščem zapriseženih prič v kazenski preiskavi je tožilstvo sodišču podalo predlog za izdajo odredbe o hišni in osebni preiskavi pri drugem osumljencu.

Prvi obdolženec je bil sicer do petka priprt; kljub temu preiskava proti njemu še poteka; sodišče pričakuje še rezultate dodatno odrejenega izvedenstva in mnenje Inštituta za sodno medicino o vzroku smrti ter o vrsti in teži poškodb pokojnega Aca Šutarja.

Vmes pa so ukrepali proti drugemu osumljencu in ODT sporoča: »Glede na izpovedbe šestih, pred sodiščem zapriseženih prič v kazenski preiskavi je tožilstvo sodišču podalo predlog za izdajo odredbe o hišni in osebni preiskavi pri drugem osumljencu, ki je bila danes opravljena, osumljencu pa odvzeta prostost.«

Prostost je bila odvzeta novemu osumljencu. FOTO: Zajem zaslona Facebook

ODT v Novem mestu je po zaslišanju novega osumljenca zahteval pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, čemur so pritrdili na novomeškem okrožnem sodišču. O zahtevi za preiskavo bo sodišče odločilo naknadno.