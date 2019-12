Tožilstvo predlagalo premik sojenja Jankoviću v drug kraj

Obtožnica ljubljanskemu županu in še osmim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj. FOTO: Voranc Vogel/Delo



MOL na račun prejel 9,4 milijona evrov

Sojenjev zadevi poslov s parkirišči v športnem centru Stožice je bilo predvideno za torek, a se takrat ne bo začelo. Tožilstvo je po poročanju portala MMC namreč predlagalo premik v sojenja v drug kraj, o čemer bo zdaj odločalo vrhovno sodišče.Po informacijah Tarče je bila za sojenje določena ista sodnica kot v primeru farmacevtka, ki je padel. Gre za zadevo, v kateri je bil Janković obtožen sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, ko naj bi od farmacevtke zahteval spolne usluge za pomoč pri reševanju stanovanjske problematike.Obtožnica ljubljanskemu županu in še osmim fizičnim osebam očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, goljufijo v škodo EU, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in ponareditev ali uničenje poslovnih listin., odvetnik župana Mestne občine Ljubljana, je po vložitvi obtožnice dejal, da tožilstvo z vložitvijo obtožnice, ki Jankoviću očita zlorabo položaja in goljufijo, išče dlako v jajcu.Obtožnica zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića in še osem soobtoženih v zadevi Stožice je pravnomočna, so septembra potrdili na Specializiranem državnem tožilstvu RS. Tožilstvo je obtožnico šest let po prvih hišnih preiskavah vložilo 18. maja letos, obdolženi so nanjo vložili ugovore, vendar jih je sodišče zavrnilo.Obtoženi naj bi s fiktivno pogodbo za najem parkirišč podjetju Grep omogočili kreditno sposobnost, da je družba lahko pri NLB-ju najela 50 milijonov kredita. Ob tem pa je Mestna občina Ljubljana na ta račun prejela 9,4 milijona evrov tako iz proračuna kot tudi evropskih sredstev.Poleg Zorana Jankovića naj bi tožilstvo, kot smo že poročali , ovadilo še nekdanjega obrambnega ministrakot nekdanjega direktorja Zavoda Tivoli,iniz podjetja Gradis-Energoplan (Grep), ki je gradilo Stožice, ter nekdanjega direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki zadnja leta vodi družbo Energetika Ljubljana-Termoelektrarna Toplarna Ljubljana.