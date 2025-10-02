Tožilstvo proti Golobu vložilo zahtevo za sodno preiskavo

Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče po neuradnih informacijah N1 in RTVS danes vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti predsedniku vlade Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije, ki jih je proti premieru podala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar.

Tožilka Blanka Žgajnar je za Televizijo Slovenija potrdila, da je bila v zadevi zoper eno fizično osebo vložena zahteva za sodno preiskavo.

Pred letom dni je policija na Specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper Goloba zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Premieru so očitali kaznivo dejanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Zaslišanje bivše ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar pred parlamentarno komisijo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Golob je tedaj očitke zavrnil, saj da gre za besedo proti besedi dveh politikov. Bobnar, ki je zaradi spora z Golobom odstopila s funkcije ministrice za notranje zadeve, pa je vseskozi stala za svojimi navedbami o Golobovem vmešavanju v policijo.

Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, odločilo pa se je vložiti zahtevo za sodno preiskavo.

Če bo preiskovalni sodnik uvedel sodno preiskavo, bo stekel kazenski postopek, premier pa bo dobil status obdolženca, navajajo na MMC Radiotelevizije Slovenija.

Zdolšek prepričan v neutemeljenost zahteve

Odvetnik Roberta Goloba Stojan Zdolšek je bil o vloženi zahtevi za sodno preiskavo, ki naj bi jo po poročanju medijev zoper Goloba danes vložilo Specializirano državno tožilstvo, obveščen iz medijev. Prepričan pa je, da je taka zahteva neutemeljena in verjame, da sodišče preiskave »ne bo uvedlo kar tako«.

»Če to drži, me glede na vsebino zadeve to preseneča,« je današnje medijske objave komentiral odvetnik Zdolšek. Kot je za STA dejal, pa sama zahteva za sodno preiskavo »ne pomeni še nič kritičnega«. Zdaj morajo najprej počakati, da jih sodišče obvesti o njeni vložitvi, potem pa bodo lahko podali odgovor nanjo in sodišču, če bo to potrebno, predstavili, zakaj menijo, da je zahteva neutemeljena, je navedel. Status tožilstva in obrambe je v tem postopku enakovreden, je dejal.