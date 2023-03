Dušana Smodeja še preiskujejo, na potezi je sodišče

Afera Fotopub, ki je vzniknila avgusta lani, je še vedno pod drobnogledom organov pregona. Policija preiskuje kaznivo dejanje s področja gospodarske kriminalitete, medtem ko je okrožno državno tožilstvo na sodišče vložilo zahtevo za preiskavo enega osumljenega. Odločitve sodišča o vloženi zahtevi za preiskavo na tožilstvu še niso prejeli.

»Preiskava kaznivega dejanja s področja gospodarske kriminalitete trenutno še vedno poteka. Zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev,« je za STA pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec.

Zadeva teče naprej tudi na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani. Kot je za STA zapisala višja državna tožilka in vodja tožilstva Katarina Bergant, je bila 10. januarja letos vložena zahteva za preiskavo enega osumljenega zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, kaznivega dejanja omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi in kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. Na tožilstvu odločitev sodišča še čakajo.

Obravnavali naj bi umetnika Dušana Smodeja, vodjo društva Fotopub. Afera je lani poleti močno razburila kulturno, politično in tudi širšo javnost. Na instagram profilu so se zbirala pričevanja domnevnih Smodejevih žrtev, ki so ga bremenila spolnih in drugih zlorab.

Smodej je v tem času zamenjal telefonsko številko, STA na njegov odziv še čaka.