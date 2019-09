Tožilstvo zavrglo ovadbo o Mišičevem nadlegovanju tajnice

Koper – Gašpar Gašpar Mišič, nekdanji direktor Marjetice Koper, ni spolno nadlegoval svoje tedanje tajnice Sanje Valenčič. Tako je ocenila višja državna tožilka Nataša Valentič Kuštra s postojnskega oddelka Okrožnega državnega tožilstva v Kopru.



Spomnimo, da ga je bivša tajnica ovadila 27. novembra lani, le nekaj dni pred drugim krogom županskih volitev v Kopru, ko je tedanjemu koprskemu županu in ponovnemu županskemu kandidatu Borisu Popoviču slabo kazalo, in to tri leta po tem, ko naj bi se ta nadlegovanja dogajala, in po tem, ko so jo pred volitvami večkrat opazili v Popovičevem volilnem štabu.



Po naših informacijah so kriminalisti zaslišali skoraj 30 prič in v prid domnevni oškodovanki niso pričali niti nekateri njeni sorodniki in prijatelji.



Gašpar Gašpar Mišič je komentiral: »Še ena laž je končala v pravem košu. Če ne bi imel res čiste vesti in trdne družine, bi se moji družini slabo pisalo. Zato bomo nadaljevali s krivo ovadbo v poduk vsem, ki bi na podoben način hoteli škodovati drugim.«