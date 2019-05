FOTO:Tradicionalna četvorka spet točno opoldne

Maturantska parada bo danes opoldne na Slovenski cesti v Ljubljani.

Drugod po Sloveniji bo ­Maturantska četvorka.

Dijaki si prizadevajo, da bi sami prevzeli organizacijo v Ljubljani.

Parado od leta 2001 pripravlja plesna šola Urška. FOTO: Uroš Hočevar



Zaščitena blagovna znamka

Čeprav prireditev vsako leto spremljajo spori, je še vedno zelo dobro obiskana. FOTO: Voranc Vogel



Daleč od tradicije

Maturantska parada se je devetkrat vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. FOTO: Matej Družnik

Maturantska parada, danes 19. po vrsti, bi si lahko nadela že katero drugo ime, denimo Parada vsakoletnih zdrah, kajti tudi letos ni šlo brez njih. Tokrat se je vnel spor med plesno šolo Urška Pro in predstavniki dijakov. Ti si prizadevajo, da bi bil dogodek brezplačen, v plesni šoli pa vztrajajo, da je to njihova blagovna znamka, praznik mladih, ki jim nudi bogat program, in zato ga je treba plačati. Letos bo Maturantska parada prvič samo v Ljubljani. Tudi po drugih mestih bodo četrtošolci zaplesali, a pod imenom Maturantska četvorka in z drugim organizatorjem.V tej razdvojenosti doseganje rekordov za Guinnessovo knjigo rekordov (doslej jih je padlo devet) ni več mogoče. Tradicionalni prireditvi obračajo hrbet tudi dijaki, ki se počutijo v primežu komercialnih interesov. Ključna številka letošnjega spora je 59. Toliko evrov menda stane Maturantska parada na posameznega dijaka. Po besedah predsednice Dijaške organizacije Slovenije Lucije Karnelutti so četrtošolcem na začetku šolskega leta ta znesek predstavili predstavniki Urške Pro med zbiranjem prijav za organizacijo maturantskega plesa kot znesek za udeležbo na paradi na koncu leta za tiste, ki ne bodo izbrali te plesne šole. Temu so se ljubljanski dijaki uprli, napisali protestno pismo, celo zbirali podpise ter jih poslali na Mestno občino Ljubljana – s pobudo, da bi dogodek moral biti brezplačen.Dogovorili so se, da organizatorji parade ne smejo računati več kot dogovorjenih deset evrov, predstavnik plesne šole Boris Prokofjev pa je zatrdil, da je bilo toliko predvideno od začetka. Omenjeni izračun (59 evrov) je bil po njegovih besedah zgolj »zavajajoča interpretacija štirih ljudi, ki se predstavljajo v imenu dijaške skupnosti«. Kljub temu je na ceniku na njihovi spletni strani še vedno mogoče prebrati, da je cena deset evrov, s pripisom »strošek MA PA v višini 59 evrov velja za tiste maturante, ki plesnih vaj nimajo v naši organizaciji«.Podatka o številu letošnjih udeležencev Maturantske parade nismo dobili. Urška Pro je v tem šolskem letu na maturantski ples pripravljala dijake zaključnih letnikov 15 šol v Ljubljani in ti bodo večinoma prišli na parado, je zatrdil Prokof­jev, prijave da so v lepem številu prejeli tudi od drugih maturantov. Odziv pričakuje tudi iz drugih slovenskih krajev, kajti letos bo parada prvič samo v Ljubljani, zato so se pri Slovenskih železnicah dogovorili za popust. Maturantska parada je, kot je dejal, le ena in je kot blagovna znamka zaščitena.Po drugih mestih dijaki danes ravno tako plešejo četvorko, vendar v okviru projekta European Quadrille Dance Festival Plesne zveze Slovenije. Tam je udeležba brezplačna. Kaj je torej tisto, kar v Ljubljani stane 60 evrov na dijaka? To je bogat program, ki jim zagotavlja zabavo še po uradnem delu, je odgovoril. Letos so festival poimenovali Next Level (na Gospodarskem razstavišču). »To je praznik za mlade, ki ga brez prekinitev pripravljamo od leta 2001. V teh letih smo pospremili več kot pol milijona maturantov. Omenjenih 59 evrov je znesek, ki jim ga mi podarimo,« je bil neomajen Prokofjev.Med dijaki so odzivi različni. Vse več se jih zaradi zdrah in občutka, da jih plesne šole izkoriščajo, noče udeležiti dogodka. Na Gimnaziji Vič, na primer, poročajo le o posameznikih, ki bodo danes plesali na Slovenski cesti v Ljubljani. To gimnazijo obiskuje tudi Lucija Karnelutti, ki se bo udeležila parade, a bo med redkimi iz razreda. Zakaj torej sploh na ta dogodek? »Za dijake je to tradicionalno druženje ob koncu šole, podobno kot maturantski ples. Pomeni konec srednje šole in hkrati začetek mature,« je odgovorila.Toda z leti se je, kot je nadaljevala, ta tradicija oddaljila od prvotnega namena, kar se kaže tudi pri udeležbi, ki bo letos manjša kot prejšnja leta. Zagotovila je, da si bodo dijaki še naprej prizadevali, da bi bila prireditev zanje brezplačna in da bi jo prevzeli dijaki. To so predstavniki Dijaške skupnosti Ljubljana in MOL zapisali v skupni izjavi: »Ker je dogodek tudi v javnem interesu Mestne občine Ljubljana, podpiramo predlog Dijaške skupnosti Ljubljana, da dijaki v prihodnjem šolskem letu sami prevzamejo organizacijo dogodka. Kot vsa leta do zdaj bomo v MOL organizatorjem Slovensko cesto odstopili brezplačno.«Da je uporaba Slovenske ceste za plesalce brezplačna, je del pravil, ki so jih lani sprejeli na ljubljanski občini, da bi se izognili vsakoletnim sporom. Med pravili, ki veljajo pet let, je zapisano, da je glavni organizator Maturantske parade v Ljubljani plesna šola Urška Pro. Zakaj se je torej kljub temu dogovoru letos spet zapletlo? Boris Prokofjev vidi krivca v konkurenci, ki da ne zna delati drugače, kakor da blati druge.