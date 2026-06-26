Tragičen razplet dogodka na dolenjski cesti

Policija je zaradi zagotavljanja varnosti v četrtek nekaj po 14. uri za približno 13 ur zaprla dolenjsko avtocesto zaradi intervencije med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh v smeri proti Novemu mestu. Dogodek se je končal s smrtjo osebe, ki pa ni bila posledica kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so danes pojasnili na ljubljanski policijski upravi, so obravnavali dogodek, v katerem je oseba ogrožala svoje življenje, policisti so skupaj z reševalci in gasilci izvajali ukrepe za zaščito njenega življenja in za varnost vseh udeležencev v prometu in interventnih služb. Zaradi zagotavljanja varnosti je bila avtocesta na tem odseku zaprta do danes do okoli 3. ure zjutraj, so pojasnili.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.