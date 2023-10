Tragična usoda, ki so jo doživljali Judi, se seli na palestinsko ljudstvo

Situacija v Gazi se spreminja v grozljivo humanitarno tragedijo, včeraj je v napadu na bolnišnico umrlo več sto ljudi, kljub temu ni nobenih znakov, da bi se napadi končali, je dogajanje povzel Delov komentator Ali Žerdin. Kolega Janez Markeš meni, da je dogajanje v interesu izraelskega voditelja Benjamina Netanjahuja. Kar počne Izrael, je še hujše od tega, kar ta očita Hamasu, je opozoril Markeš, ki v svetu opaža vse večje nasprotovanje dejanjem Izraela.

Treba je spoštovati tudi pravice tistih, ki se jim iz Gaze ni uspelo umakniti in nimajo ničesar s Hamasom, je opozoril Markeš, namesto tega pa je Izrael stopil na pot genocida. Tragična usoda, ki so jo doživljali Judi, se sedaj seli na Palestinsko ljudstvo, je poudaril.

Na včerajšnjem Frankfurtskem knjižnem sejmu, kljub temu da je bilo veliko govora o konfliktu, nihče pred slovensko predsednico Natašo Pirc Musar ni niti izrekel besede Palestina, je opazil Ali Žerdin. Markeš meni, da je bil napad Hamasa nedopusten, a zdaj stradajo civilisti, starci in otroci, »standard človekovih pravic, o katerem smo mislili, da je večen, je padel«.

Tudi filozof Slavoj Žižek je v Frankfurtu včeraj pojasnil, da se ljudem, ki se trudijo situacijo analizirati v zgodovinskem kontekstu, danes očita antisemitizem. Del občinstva mu je želel preprečiti govor, del je celo protestno zapustil prizorišče, kar je odvzem pravice do govora in do poglobljene analize, je ocenil Žerdin.

Evropska unija in ZDA o kršitvah človekovih pravic ne bi smeli molčati, je poudaril Markeš, Žerdin pa meni, da Zahod, zlasti Nemčija, Izraelu dopušča kršitve iz slabe vesti zaradi holokavsta. Markeš je opozoril, da niti zgodovina holokavsta, ki je bil čisto zlo, ne more legitimirati dejanj, ki jih nad Palestinci seda izvaja Izrael.