Trajnost je konkurenčna prednost evropskega turizma

Številke kažejo, da si je turizem v celoti opomogel od epidemije in da Evropa z več kot polovico vseh mednarodnih prihodov ostaja osrednji steber svetovnega turizma, vendar če bo hotela ta evropska panoga v ohraniti to prednost, ne bo dovolj le doseganje fizičnih številk. Treba bo doseči transformacijo te panoge in zagotavljati trajnost, dobro plačana delovna mesta, digitalizacijo, sodelovanje, zadostno infrastrukturo in dobrobit lokalnega prebivalstva, so se strinjali udeleženci panela o turizmu na Blejskem strateškem forumu.

»Turizem ni le gospodarska panoga, ampak tudi nosilec miru, kar je še posebej pomembno v teh časih ponorelega sveta,« je uvodoma dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj pa je opozorila, da se današnji turizem sooča s pritiski rasti, pomanjkanja kadra, digitalizacijo, globalnim segrevanjem in geostrateškimi negotovostmi. Poudarila je, da vrednote in trajnost niso ovira evropskega turizma, ampak njegova konkurenčna prednost, zato tega ne smemo doživljati kot breme. »Vrednote so strateško premoženje v negotovih časih,« je dejala.

Turizem je po njenih besedah lahko eden od stebrov prenove evropske konkurenčnosti. Spomnila je na projekcije Svetovnega sveta za potovanja in turizem (WTTC), po katerih bi lahko evropski turizem do leta 2035 ustvaril dodatnih 4,5 milijona delovnih mest ali skupaj več kot 30 milijonov in prispeval skoraj 11 odstotkov bruto domačega proizvoda EU. Poraba tujih turistov naj bi dosegla 730 milijard evrov, domačih pa kar 1200 milijard. Zato je po besedah Pak Olajeve treba razvijati evropske blagovne znamke in sodelovanje med državami.

Direktor Evropske potovalne komisije Eduardo Santander je pojasnil, da so se izdatki za potovanja povečali za 12 odstotkov, kar pomeni, da rastejo hitreje od števila gostov. Vendar je hkrati opozoril, da je treba ponovno preučiti zmogljivostiain infrastrukturo lokalnega okolja ter spodbujati odgovorna potovanja. »Ljudje na dopustu ne želijo gledati množice drugih turistov. Vse več jih išče manj obiskane kraje,« je dejal. Tudi on se je zavzel za povezovanje in inkluzivnost z lokalnim okoljem. Napovedal je, da bo na ravni Bruslja prvič sprejeta trajnostna strategija, ki bo prestavljanja nekakšne smernice.

Nič več o rekordih

Avstrija je zelo uspešna turistična država, kjer so gostje lani ustvarili kar 154 milijonov nočitev, kar je največ doslej. »Ne govorimo več o rekordih, saj ne želimo ljudi strašiti, da bo prišlo še več turistov,« je dejala direktorica Avstrijske turistične organizacije Astrid Steharnig Staudinger. Dodala je, da je trajnostni turizem standard in da je o tem treba govoriti pozitivno. V Avstriji zato več poudarka namenjajo pomladi in jeseni, kot poletju in zimi, ko imajo že tako in tako veliko obiska.

Direktorica Green Destinations Jana Apih je opozorila, da trajnostni turizem najbolj potrebujejo destinacije, ki se doslej s tem niso ukvarjale. Samo zelen znak ne prinese trajnosti. »Turizem mora razmišljati tudi o tem, kaj bo prinesel lokalnim prebivalcem, ne le kako bo gradil hotele,« je dejala. Če ljudi vabijo lepe fotografije, potem pa je na destinaciji grozna gneča, ne dobijo tistega, kar jim je bilo obljubljeno, je dodala. Meni, da bi morali trajnost obravnavati kot standard in ne kot izbiro.

Boj za kadre

Peter Wostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj je izpostavil, da bi morale tudi turizem skrbeti demografske spremembe, saj se bo število delovno aktivnih po Evropi zmanjševalo. Samo v Italiji v prihodnjih destetletjih za 9 milijonov. »Če bomo hoteli dobiti ljudi, ki bodo delali v turizmu, bomo potrebovali dobro plačana delovna mesta.« Za to pa bo po Wostnejevih besedah treba dvigniti produktivnost in ustvariti več dodane vrednosti. »Seveda je pomembno, da so turisti srečni in zadovoljni, ampak treba jih bo prepričati, da bodo pripravljeni plačati več,« je sklenil.