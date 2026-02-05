Umik publikacije o hrani razburja: Čadonič Špeličeva Goloba obtožuje pritiskov

Umik publikacije Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji, v kateri je 11 strokovnjakov po poročanju Dnevnika in POP TV zapisalo, da Slovenci ne pojemo preveč mesa ter da živinoreja ni glavni krivec za podnebne spremembe, je po mnenju KGZS nesprejemljiv. »Predstavlja neposreden napad na stroko, slovensko živinorejo in kmete,« so zapisali v zbornici.

Kmetijski inštitut je za Agencijo RS za okolje (Arso) pripravil strokovno publikacijo o trajnostni oskrbi s hrano, ki je bila predstavljena decembra lani in objavljena na spletu, kmalu pa tudi odstranjena, je v soboto poročal časnik Dnevnik.

Kot so danes izpostavili na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), je publikacija med drugim razbila dva razširjena mita v javni razpravi – da je živinoreja poglavitni vir toplogrednih plinov ter da Slovenci pojemo več mesa kot prebivalci drugih držav EU.

Največ toplogrednih plinov nastaja zaradi kurjenja

»Podatki v publikaciji jasno kažejo, da kmetijstvo v Sloveniji prispeva približno 11 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov, medtem ko energetika in promet skupaj ustvarita skoraj 60 odstotkov izpustov. Največ toplogrednih plinov tako nastaja zaradi kurjenja fosilnih goriv, predvsem v proizvodnji električne energije in cestnem prometu, ne pa v živinoreji,« so podčrtali na zbornici.

Do umika je bila kritična tudi poslanka NSi Vida Čadonič Špelič, sicer predsednica odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot je v sredo dejala za POP TV, je raziskava trajala eno leto, »oni pa so jo skrili, ker se ne sklada z njihovo agendo«.

Po njenem mnenju stoji za umikom svet za prehrano pri predsedniku vlade, premier Robert Golob osebno, ki da ne skriva, da je nagnjen k vegetarijanstvu, oz. njegova soproga Tina Gaber Golob.

Čadonič Špeličeva pričakuje tudi pojasnila kmetijske ministrice in okoljskega ministra, predvsem o tem, kako opravičujejo več kot 53.000 evrov, ki so jih namenili za javno publikacijo, ki zdaj javnosti ni dostopna. FOTO: Leon Vidic

V kabinetu predsednika vlade so navedbe poslanke NSi zavrnili, češ da gre za izmišljotine in iskanje pozornosti.

Tudi na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so očitke, da je bila publikacija umaknjena zaradi političnih pritiskov, zavrnili in izpostavili, da umika niso zahtevali. »Agencija RS za okolje je bila naročnik publikacije in kot naročnik vodi vse postopke, povezane z njenim nastankom in objavo,« so pojasnili za POP TV.

Po informacijah Dnevnika so publikacijo umaknili, ker naj bi se nekatere nevladne organizacije obregnile ob zapise v njej, nanašajoče se na uživanje mesa.

Poraba mesa v Sloveniji blizu povprečja držav EU

Kot so danes izpostavili na KGZS, je poraba mesa v Sloveniji po preračunih, primerljivih s podatki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), blizu povprečja držav EU.

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je za POP TV med drugim poudarila, da je bolj pomembno vprašanje, ali pojemo preveč mesa za javno zdravje. »Po podatkih statističnega urada povprečen prebivalec Slovenije na teden zaužije približno 500 gramov rdečega mesa in mesnih izdelkov, kar Nacionalni inštitut za javno zdravje opredeljuje kot resno tveganje za zdravje,« je povedala.

KGZS pristojne poziva k ponovni javni objavi publikacije, spoštovanju znanstvenih ugotovitev ter k prenehanju zavajajočega in enostranskega prikazovanja slovenske živinoreje.

