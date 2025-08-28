Traktorje najraje kradejo tuje kriminalne združbe

V nadaljevanju preberite:

Levji delež tatvin poljščin in povrtnin se zgodi na območju novomeške policijske uprave. Policisti se zavedajo, da to močno vpliva na občutek varnosti občanov, čeprav gre v večini primerov za manjšo premoženjsko škodo. »Policisti se odzovejo ob vsaki prijavi. Obvestila o tatvinah so pomembna tudi za načrtovanje dejavnosti za preprečevanje takšnih kaznivih dejanj,« so za Delo povedali na novomeški policijski upravi, kjer si s povečanim številom policistov in drugimi oblikami operativnega dela prizadevajo preprečevati tovrstne kraje na območjih, na katerih so te pogostejše. Včasih takšne primere odkrijejo celo pri obravnavi drugih postopkov.