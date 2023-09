Na RTV ne gre za čistko, gre za pospravljanje po čistki

Simpatično novinarsko razkritje, da je ministrica za javno upravo s svojim kabinetom skoraj za dva tedna odpotovala na neko konferenco v New York, ob čemer se je izkazalo še to, da je s sabo peljala tudi moža, po ceni, ki je po Alanu Fordu malenkost, nekaj čez 30.000 evrov, se Aliju Žerdinu zdi pomembno. Janez Markeš pa na to gleda s skrajno mero zgražanja.

Pa ne zaradi države, država potrebuje falkona in različna potovanja, pa da si novi ministri privoščijo ogled novih delov sveta, a nedolgo nazaj smo doživeli veliko katastrofo, določili delovne sobote, zapovedali prispevke in drugo. Markeš tako meni, da za srečanja, ki bi jih lahko izvedli po zoomu, ni prostora. Očitki opozicije zdaj letijo, verjetno upravičeno, tudi na predsenika vlade Roberta Goloba.

Žerdin je opozoril, da je ministrica pot opravila pred ujmo, razkrita pa je bila po njej, 21. septembra. To je bila novica, ki je vlado spravila v resne težave. Golob ob tem pravi, da če je to največji problem Slovenije, potem v tej državi živimo čudovito.

Dva dni pred razkritjem novice je na RTV Slovenija prišlo do kadrovske menjave v uredništvu informativnega programa. Nova urednica je imela tako že po dveh dneh v bilanci udarno novico, hkrati pa so prišle še novice, da ta urednica izvaja čistko in da vse vajeti v roke prevzema Svoboda, je temo za Markeša nastavil Žerdin.

Evgenija Carl je zelo dobra novinarka, ki prevzema odgovornost za svoje delo, meni Markeš, in si ne bi dala sugerirati, da je zdaj treba udariti po tem ali onem. Urednica za zelo omejen čas, Polona Fijavž, je ravno tako zelo dobra novinarka, izobražena in zavezana profesionalnim standardom. Ve, kakšne so razmere, tudi to, kako varljiva in kratkoročna so politična zavezništva.

Spremembe na RTV pa smo lahko opazovali v obdobju pred Janšo, v obdobju Janše, ko Svoboda v enem letu ni storila popolnoma nič, in zdaj. Takrat so novinarji spoznali, da se lahko naslonijo le na novinarske standarde in svojo novinarsko etiko ter pogum.

Prejšnje podkaste Od srede do srede si lahko ogledate na tej povezavi.

Nevzdržne razmere na nacionalki

Nevzdržnost razmer na RTV je Markeš pojasnil z Urošem Urbanijo, ki je bil direktor, Jožetom Možino, ki je povsem instrumentaliziran novinar. Nazorsko uravnoteženost se da zagotoviti, to ni težava, težava je bila v profesionalnem, avtonomnem, etičnem pristopu k svojemu poslu. Janševa senca je bila na RTV že prej. Programski svet je bil razdeljen med SD in SDS. Ko je prišla Janševa dolga roka na RTV, so se pokazale zelo barbarske metode in modeli, opozarja Markeš.

Kaj pomenijo zahteve za depolitizacijo? Vrnitev nazaj, kjer bo RTV obvladoval določen lobi, ki je že ves čas prisoten? Markeš meni, da je ključna Golobova namera, da se politika umakne iz RTV.

Žerdinu se zdi ključno to, da je nova urednica nastopila s profesionalno neoporečno novico, ki ni v prid vladajoči stranki. Markeš meni, da je RTV preveč vabljiva, da bi si je katera koli politična stranke ne želela obvladovati. Novinarstvo v Sloveniji je sicer v nemogočem položaju. Po eni strani je treba delovati tržno, z visokim državotvornim poslanstvom, po drugi strani pa smo zaničevani, krivi za to in ono. RTV ima nalogo, da take napade odbija in jih artikulira. Da se je SDS spravil na RTV in na Svobodo, pa je logično, saj se jim pet minut sodelovanja ni izplačalo.

Čistke ni

SDS zahteva sejo odbora za kulturo državnega zbora, na kateri bi se pogovarjali o čistki na RTV Slovenija. Nekaterim voditeljem in voditeljicam informativnega programa so odvzeli prestižne pozicije, je povedal Žerdin. Markeš pa se sprašuje, kaj ima politika s tem. To je stvar javnosti in standardov. Saj nismo volili politikov, da bi razpravljali o uredniški politiki medijev. Kje so bile take zahteve politike ob umiku Elen Batista Štader ali pa Marcela Štefančiča?

Od tega, kdo napove novico, je odvisno, ali bom novici zaupal ali ne, pravi Žerdin. To sega v bistvo avtonomnosti novinarstva, meni Markeš. Če je nekaj na Novi 24, bi pomislil, da gre še za en napad. Njihova logika je, da drobce resnice založijo s toliko lažmi, da zavržeš vse.Imena novinarjev zdaj pomenijo celo več kot inštitucije. Nekateri novinarji so zaupanja deležni tudi zaradi kilometrine, menita oba. Druga stvar je pa argumentacija, ki jo zna izpeljati tudi Luka Svetina.

Zdaj smo vsaj v času, ko teh ljudi niso odpustili, prestavili so jih na manj odgovorna mesta, kjer bodo lahko rasli. To ni čistka, to je pospravljanje za čistko, opozarja Markeš.