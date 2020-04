FOTO:Ameriški kongres potrdil še 484 milijard dolarjev za boj proti pandemiji

Preberite še:



08.35 Kanada zaradi neustreznosti zavrnila milijon kitajskih mask

08.10 Češka namerava omejitve gibanja odpraviti konec maja

07.20 Sume pri nakupu zaščitne opreme je treba čim prej razjasniti

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in njegovo ministrstvo sta tarči glavnine očitkov o koruptivnem in negospodarnem ravnanju ter vplivanju politike pri nakupu zaščitne opreme za omejitev širjenja novega koronavirusa. Na fotografiji minister pri prevzemu pošiljke na letališču Jožeta Pučnika. FOTO: Voranc Vogel/Delo

07.00 Ameriški kongres potrdil še 484 milijard dolarjev za boj proti pandemiji

Kanadska vlada je v četrtek sporočila, da so po testiranju zavrnili milijon mask oziroma respiratorjev KN95, ki so jih uvozili iz Kitajske, ker niso ustrezali standardom za zdravstvene delavce in druge v prvih bojnih vrstah proti novemu koronavirusu. Mask ne bodo vrnili na Kitajsko, ker so lahko uporabne za druge ljudi. Kanada je pri opremi za osebno zaščito pred novim koronavirusom močno odvisna od Kitajske, saj je od tam uvozi 70 odstotkov, preostalo pa iz ZDA, Velike Britanije in Švice. Kanadski premierje ob tem sporočil, da sta se domnevno zaradi gneče na letališču v Šanghaju v ponedeljek iz Kitajske vrnili dve prazni letali, ki so ju poslali po opremo.Češka vlada je sporočila, da bo omejitve gibanja na javnih krajih, ki veljajo od sredine marca, odpravila 25. maja, in ne šele 8. junija, kot je bilo prvotno predvideno, poroča STA. Že v ponedeljek bodo odprli knjižnice in živalske vrtove, sredi maja, predvidoma 11. maja, bodo lahko začeli delovati še bari in restavracije. Češka vlada je odločitev o odpravi omejitev gibanja, ki ga je sodišče razglasilo za nezakonito, sprejela po tem, ko je prejela rezultate vrste epidemioloških testov, ki so jih izvedli čez velikonočne praznike. Češka je zdaj pripravljena na postopno rahljanje ukrepov, podobno kot to počneta Nemčija in Avstrija, je dejal minister za trgovino. Na Češkem so doslej potrdili najmanj 7136 okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrlo 210 ljudi, ozdravelo pa jih je 2152.Transparency international (TI) Slovenia po razkritjih v sinočnji oddaji Tarča in drugih medijskih poročanjih o sumih koruptivnega in negospodarnega ravnanja ter vplivanja politike pri nakupu zaščitne opreme poziva vse pristojne organe, da nemudoma preverijo vse postopke . »Razkritja v oddaji Tarča pa tudi številna druga medijska poročila vzbujajo toliko dvomov v smotrnost in pravilnost porabe javnih sredstev, da je nujno te dvome čim prej razjasniti,« je povedala predsednica TI Slovenia dr.. Kot pravi, načini nakupa zaščitne opreme jasno kažejo, da v kriznih razmerah država nima razvitih mehanizmov za izvedbo nakupov, in zdi se, da se ponavlja zgodba z nakupom žične ograje. »Prenašanje odgovornosti na organe, ki nimajo izkušenj ali kadrov, ustanavljanje ad-hoc skupin, angažiranje pro bono svetovalcev in podobni pristopi nevarno povečujejo tveganja za korupcijo,« pravijo v TI Slovenija, kjer opozarjajo na nujnost zaščite žvižgačev.Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z veliko večino potrdil nov zakon o proračunski pomoči v boju proti pandemiji novega koronavirusa, ki je vreden 484 milijard dolarjev, poroča STA. Večina denarja, 380 milijard dolarjev predvsem nepovratnih posojil, je namenjena malim podjetjem za ohranitev delovnih mest. Za bolnišnice je predvidenih 75 milijard, za testiranja 25 milijard in 60 milijard dolarjev za pomoč majhnim bankam na območjih, kjer velike banke ne odobrijo posojil. Predstavniški dom je obenem ustanovil nov kongresni odbor, ki bo bedel nad porabo proračunskih sredstev. Za boj proti novemu koronavirusu je kongres doslej skupno namenil že približno 2800 milijard dolarjev.