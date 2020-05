FOTO:Trboveljčani proti svoji volji ostajajo v Cerozu

Trboveljčani so pozabili na korektnost do drugih občin družbenic in do več deset tisoč drugih prebivalcev Zasavja, to pa je, da je treba skupaj poravnati milijonske dolgove Ceroza. FOTO: Polona Malovrh/Delo

Stečaj bi bil najdražja možnost

(Pri)tožba na (pri)tožbo?

Brez enotnosti, kot jo z izjemo Jasne Gabrič izkazujejo drugi štirje župani, ne bo šlo, pravi Enes Rakovič, direktor Ceroza. FOTO: Arhiv Občine

Trbovlje – Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog občine Trbovlje za vpis spremembe družbenikov v zasavskem Cerozu in ugodilo pritožbi podjetja ter štirih drugih občin družbenic. V Trbovljah so si izstop iz Ceroza očitno predstavljali preveč preprosto: brez soglasja drugih družbenic oziroma brez poravnave preteklih dolgov. V vmesnem času je odhod z mesta direktorja Ceroza napovedalPo tistem, ko je občinski svet Trbovelj, v katerem ima večino stranka županje, slednjo pooblastil, da izpelje postopek za izstop občine kot družbenice Ceroza, so Trboveljčani na jesen »oznanili« tudi, kakšno bo po njihovem bodoče sodelovanje: neporavnane dolgove Ceroza za najem infrastrukture do konca junija 2019 bi namenili za finančno sanacijo oziroma za poplačilo odprtih obveznosti do dobaviteljev in za odvoz lahkih frakcij, najemnino za drugo polletje bi namenili investicijam Ceroza v infrastrukturo, v 2020 pa bi odpadke še naprej vozili na skupno deponijo Unično – pod enakimi pogoji kot druge solastnice infrastrukture.Pri tem so pozabili, pravi Raković, na korektnost do drugih občin družbenic – Zagorja, Hrastnika, Radeč in Litije – in do več deset tisoč drugih prebivalcev Zasavja, to pa je, da je treba skupaj poravnati milijonske dolgove Ceroza za nazaj. Da brez soglasja drugih družbenic trboveljski izstop ne bo mogoč, so ves čas opozarjali tako Zagorjani kot Hrastničani, Radečani in Litijani. Ti so ves čas najavljali tudi, da se bodo v primeru trboveljskega vztrajanja pritožili … Ko so jih Trboveljčani obvestili, da s septembrom 2019 odpovedujejo družbeno pogodbo, so svoje napovedi tudi uresničili.Enes Raković odločitve sodišča še nima, je dejal za Delo, je pa njegovo stališče tudi zdaj popolnoma enako kot pred meseci: »Trboveljsko početje je zame nerazumljivo in nekorektno. Kot kaže, smo imeli podjetje in preostali štirje lastniki prav …«»Županja vztraja, da je bila glede poslovanja in milijonskih izgub Ceroza zavedena. Pravzaprav so bili zavedeni vsi. Tudi Trboveljčani so sokrivi, ker v podjetju niso izvajali nadzora, čeprav so to možnost imeli,« je prepričan Raković, ki se je zaradi zmešnjave in slabih odnosov med lastniki Ceroza odločil odstopiti po samo osmih mesecih mandata: »Nočem biti tisti, ki bo moral Ceroz poslati v stečaj. Če se občine pametno ne dogovorijo, čaka Ceroz prav ta, najslabša oziroma najdražja možnost. Brez enotnosti, kot jo z izjemo Gabričeve izkazujejo drugi štirje župani, ne bo šlo.«Registrsko sodišče je na predlog občine Trbovlje sicer že vpisalo spremembo – izstop Trboveljčanov iz Ceroza. A ta je z novim sodnim sklepom ter po pritožbi padla. Kot smo neuradno izvedeli, registrsko sodišče pred odločitvijo ni presojalo »obstoja pogojev za izstop« Trboveljčanov iz Ceroza. Družbena pogodba o gradnji in obratovanju Ceroza družbenicam sicer dovoljuje izstop, a pogoje zanj po oceni sodišča določa tako pomanjkljivo, da je brez soglasja drugih izstop, kot so si ga zamislili Trboveljčani, pravno neizvedljiv. To lahko poskusijo doseči le s tožbo. Prav tako se lahko v osmih dneh pritožijo tudi na odločitev okrožnega sodišča.