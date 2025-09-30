Trboveljska urgenca ostaja odprta, njena prihodnost negotova

Kljub petkovi napovedi vodstva trboveljske bolnišnice, da bo urgentni center v sredo zaprl svoja vrata, se to ne bo zgodilo. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo potrdila strokovna direktorica bolnišnice Tadeja Jelenko, bodo vsem bolnikom, ki bodo življenjsko ogroženi, in tudi drugim tudi v prihodnje zagotavljali strokovno pomoč.

Usoda dolgoročnega delovanja centra pa ostaja negotova in je odvisna od izida ključnega sestanka na ministrstvu za zdravje, ki bo v sredo. Spor med Splošno bolnišnico Trbovlje in Zdravstvenim domom (ZD) Trbovlje se je zaostril minuli petek, ko so iz bolnišnice sporočili, da urgenca ne more več delovati na zakonsko predpisan in varen način, če se vanjo ne vrne osebje iz zdravstvenega doma. Njihovi sodelavci so namreč delo v urgentnem centru prenehali opravljati že julija lani.

Pogoji za vrnitev so jasni

Direktor ZD Trbovlje Denis Tomše je danes za STA pojasnil, da so se pripravljeni vrniti, a pod določenimi pogoji. Ključna zahteva je, da vodstvo trboveljske bolnišnice zagotovi ustrezno kadrovsko zasedbo enote za hitre preglede v času dežurstev, torej ob koncih tedna in prazniki.

Poleg tega se mora bolnišnica, kot je dejal Tomše, zavezati, da se bo triaža v urgentnem centru izvajala po strokovnih smernicah, s sodelovanjem pa se morata strinjati tudi zdravstvena domova Hrastnik in Zagorje. Tomše je opozoril na organizacijsko težavo. Pojasnil je, da ZD Trbovlje ne more preprosto vrniti svojih sodelavcev, saj imajo zdaj priznano vozilo urgentnega zdravnika, ki je namenjeno izključno intervencijam na terenu.

»Vozilo urgentnega zdravnika ne more opravljati dela v ambulanti, namenjeno je terenskemu delu,« je poudaril. Po njegovem mnenju bi ustrezno urejena triaža in nenehna prisotnost zdravnika v enoti za hitre preglede razbremenila druge zdravnike v bolnišnici, saj pacienti, ki prihajajo v to enoto, večinoma niso življenjsko ogroženi in bi jih lahko preusmerili v regijske zdravstvene domove.

Bolnišnica opozarja na preobremenjenost in odhode

V trboveljski bolnišnici so v petkovi izjavi za javnost zapisali, da so njihovi zdravstveni delavci eno leto »izkazovali lojalnost bolnikom in tudi državi kot ustanovitelju«, a da teh obremenitev ne zmorejo več.

Opozorili so, da trboveljski urgentni center deluje »v nasprotju s pravnimi akti in na moralni pogon zaposlenih«, kar je privedlo tudi do dveh odhodov specializantov, ki naj bi kot razlog navedla prevelik obseg dela. »Zavedamo se, da bomo s tem pomembno dodatno obremenili urgentna centra v Ljubljani in Celju,« so še zapisali in dodali, da so bila vsa njihova prizadevanja za bolj organizirano in strokovno varno delo neuspešna.

Obe strani zdaj upata, da bodo ustrezno rešitev našli v sredo na sestanku na ministrstvu za zdravje. Kako bo delo na urgenci potekalo v prihodnosti, je po oceni strokovne direktorice Jelenko odvisno prav od izkupička tega srečanja.