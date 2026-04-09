Treba je nadgraditi zakon o dolgotrajni oskrbi

V združenju za dostojno starost Srebrna nit so zaradi težav, ki jih opažajo pri uveljavljanju pravic iz dolgotrajne oskrbe na terenu, pozvali k takojšnji uvedbi postopkov za sprejetje interventnega zakona, s katerim bi nadgradili in izboljšali zakon o dolgotrajni oskrbi. Včeraj so predloge in opozorila o še drugih težavah starejših naslovili na politične stranke, da bi kaj od te problematike vključile v koalicijsko pogodbo.

Ob dogajanju po volitvah, ko potekajo pogovori o sestavi nove vlade, je vprašanje, kdaj bi lahko bili ti predlogi upoštevani. Vlada bo od petka lahko opravljala le sprotne posle, kar interventni zakon gotovo ni, a za vse spremembe niti ni nujen zakon, dovolj je lahko dobra volja, je za Delo povedala Irena Žagar, predsednica društva Srebrna nit.