Treba je poskrbeti za dobrobit družbe

Oboleli pogosto spregleda drobne opozorilne papilome, češ, izrastek pač, ki bo sčasoma minil. »HPV povzročajo kondilome, ki jih, če so majhni in rastejo počasi, zlahka spregleda tako oboleli kot zdravnik,« pojasnjuje ginekolog, »a oseba je, četudi njeni kondilomi niso veliki in se ne zdijo nič posebnega, vseeno infektivna.« Kar je zlasti pomembno za ženske, kot poudarja dr. Meglič: »Kadar je nožnica oziroma izhod nožnice okužen s spremembami - kondilomi, se lahko med porodom okuži tudi otrok in razvije grdo papilomatozo grla, ki je zelo resen zaplet, zaradi česar tem ženskam svetujemo porod s carskim rezom.« Pri tem se velja zamisliti nad podatkom, da sta v cepivu, ki je na voljo v Sloveniji, zajeta dva tipa HPV (6 in 11), ki povzročata prav omenjene sprememb in jih tako lahko preprečimo.

»Izjemno zanimiv« je po dr. Megliču tudi prenos papilomov oziroma bradavic, ki jih povzročajo humani papiloma virusi: »Kajti ni nujno, da gre za klasičen spolni odnos s penetracijo v nožnico ali anus. Dovolj je že dotikanje in ne govorimo nujno o dotikanju spolovila na spolovilo, dovolj je že dotik roke in spolovila.« Tudi kondom ni absolutna zaščita pred HPV, dodaja. Prav v teh spoznanjih se skriva tudi odgovor na vprašanje, zakaj stroka priporoča cepljenje proti HPV že tako zgodaj. Ker se, prvič, dotikanje spolovil začne že v prvi polovici najstništva, pojasnjuje ginekolog, in drugič, ker je imunski odziv na cepivo takrat najboljši.