Trem državnim sekretarjem bo prenehal svetniški mandat

Protikorupcijska komisija je 26. januarja na podlagi povečanih korupcijskih tveganj ter ponovne presoje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije objavila novo sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij, ki povsem – do zdaj je bilo to omenjeno le pri funkcijah, ki izvajajo nadzor nad delom občine – izključuje sočasno opravljanje funkcij državnega sekretarja in občinskega svetnika. Trije državni sekretarji Marko Koprivc, Vesna Humar in Andrej Rajh so se tako znašli na funkcijah, ki niso združljive, in pred vprašanjem, kako to odpraviti le dva meseca po lokalnih volitvah.