Za promet odprli prvi del severnega dela tretje razvojne osi

Premier Robert Golob, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič so danes odprli novozgrajeno navezovalno cesto s predorom Konovo v Velenju, promet je po njej že stekel. S tem so zaznamovali tudi zaključek del na sklopih Škalsko jezero in Konovo na odseku tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. V ponedeljek bodo podpisali pogodbo za gradnjo še zadnjega, osmega dela tega odseka hitre ceste.

Sklopa hitre ceste, katerih zaključek gradnje so slavnostno proslavili danes, sta obsegala priključek na hitro cesto Škale z viaduktom, deviacije regionalne ceste v Škalah in glavne ceste na Konovem ter več lokalnih cest in poti, več podpornih in opornih konstrukcij, vodnogospodarske ureditve, komunalno infrastrukturo. Največji zalogaj pa je bila 1,8 kilometra dolga navezovalna cesta s tremi krožišči, semaforiziranim križiščem, skoraj pol kilometra dolgim predorom Konovo, viaduktom in dvema mostovoma čez reko Pako. Skupno so dela stala 55,45 milijona evrov brez DDV, Dars pa je za sklopa pridobil 44,8 milijona evrov evropskih sredstev.

»Navezovalna cesta je na tretji razvojni osi prvi objekt, ki gre v promet. V ponedeljek bomo podpisali pogodbo za gradnjo zadnjega, osmega sklopa Velenje, tako bo celoten odsek predan v gradnjo,« je dejal Andrej Ribič. Dodal je, da je odsek Velenje–Slovenj Gradec dolg 17,5 kilometra, stal bo okoli 890 milijonov evrov. Časovnica ostaja nespremenjena, torej načrtujejo, da bi ta del hitre ceste odprli jeseni 2029.

Kako pa preostalo

Na severnem delu tretje razvojne osi so poleg sklopov Škalsko jezero in Konovo dela zaključili tudi že na sklopih Gaberke in Jenina. Gradijo še sklope Velunja, Škale in Podgorje, sklop Velenje bodo začeli graditi po ponedeljkovem podpisu pogodbe. Ministrica Alenka Bratušek je povedala, da pridobivajo gradbeno dovoljenje za odsek med Šentrupertom in Velenjem: »Naša velika želja je, da bodo tudi na tem odseku gradbena dela kar se da hitro končana. Zaradi lažje konfiguracije terena bo tam gradnja po pričakovanjih nekoliko manj zahtevna. Slovenj Gradec bo tako končno povezan z avtocesto.«

Ministrica je dodala, da nadaljujejo tudi umeščanje v prostor srednjega dela tretje razvojne osi, to je od Celja proti Dolenjski, in opozorila na birokratske ovire na južnem delu: »Na žalost v naši državi podtikanj pri takih projektih res ne zmanjka. Denar je pripravljen, v bistvu je treba samo birokratske ovire dati z mize in bomo lahko začeli. Tudi srednji del, ki je bil najdlje na čakanju, smo premaknili z mrtve točke in že začeli postopke za dokončno določitev trase. To pomeni tretjo razvojno os od Avstrije do Hrvaške.«

Pri iskanju trase v srednjem delu tretje razvojne osi je bilo že pred nekaj leti precej nasprotovanj. Bratuškova je dejala, da rešitve so, a niso enostavne: »Opraviti bomo morali širšo družbeno javno razpravo, kaj je javni interes in kaj ni. Imamo tudi slabe prakse. Za projekt Magna so sprejeli zakon, pa kaj imamo zdaj tam? Prazno halo. Jasno bomo morali definirati, kaj so javne stvari, ki si zaslužijo drugačen postopek kot vse drugo. Moje mnenje pa je, da zasebni interes pač ne more biti pred javnim.«

Odprtja navezovalne ceste na tretjo razvojno os na Konovem v Velenju so se udeležili premier Robert Golob, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Izzivi

Bratuškova je znova poudarila, da so prav dolgotrajno umeščanje v prostor in postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj, kar opažajo tudi pri tretji razvojni osi, največji izziv: »To bo ena glavnih prioritet prihodnjega mandata naše vlade.« Premier Robert Golob pa je dodal: »Verjamem, da bo ministrica do konca prihodnjega mandata odprla drugo cev na Primorskem, Korošci pa se bodo do Celja oziroma do avtoceste vozili po celotnem odseku.«

Velenjski župan Peter Dermol pa je ob odprtju ceste spomnil: »Zahvaliti se je treba koroški mladinski iniciativi, ki je že pred skoraj desetimi leti začela aktivnosti, ki smo se jim pridružili tudi v mestni občini Velenje.« Priznal je, da je bila gradnja tega sklopa in navezovalne ceste izziv, saj so tu krajani doma: »Ampak smo dobro reševali in ta pridobitev je zelo pomembna za naše mesto.« Sklop Velenje bo še večji izziv, je opozoril: »Ta del tretje razvojne osi pravzaprav seka naše mesto, a tudi to bomo zmogli.« Poudaril je, da je za Velenje ključen odsek do Šentruperta: »Verjamem, da bomo gradbena dovoljenja kmalu dobili, poiskali izvajalca. Želim si, da bi gradnja na tem odseku še letos stekla.«