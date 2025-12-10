  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Iz Koroške po hitri cesti do konca leta 2029

    Na tretji razvojni osi so začeli graditi predor Vodriž na sklopu E – Velunja, ki je z dvema predoroma in desetimi viadukti najzahtevnejši odsek.
    Danes so uradno začeli graditi predor Vodriž na najzahtevnejšem delu hitre ceste proti Koroški. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Danes so uradno začeli graditi predor Vodriž na najzahtevnejšem delu hitre ceste proti Koroški. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    10. 12. 2025 | 19:12
    4:59
    A+A-

    Najzahtevnejši odsek na severnem delu tretje razvojne osi (E – Velunja) so začeli graditi julija, na katerem bo okoli 750 metrov dolg predor Vodriž, ki so ga uradno začeli graditi danes. Odsek tega dela tretje razvojne osi je dolg 7,25 kilometra, na njem pa bo 20 inženirskih objektov. Zgraditi ga morajo do konca oktobra leta 2029. Do konca leta 2029 naj bi se Korošci po hitri cesti pripeljali vse do Šentruperta.

    Na odseku Velunja bosta zgrajena dva dvocevna predora, poleg Vodriža še daljši predor Pusta Gora, ki bo meril okoli 1300 metrov. Zgradili bodo še deset viaduktov, s 300 metri bo najdaljši Danijel, viadukt Ravne 3 pa bo imel najvišje stebre, visoki bodo do 40,5 metra. Gradnjo spremljajo obsežna spremljevalna dela, vključujejo gradnjo 43 opornih in podpornih konstrukcij, 13 prepustov, prestavitve cest, ureditev odvodnjavanja, prestavitve različnih napeljav, regulacijo treh vodotokov … Pogodbena vrednost del, ki jih izvaja konzorcij podjetij z vodilnim partnerjem Kolektorjem CGP, je 397,7 milijona evrov brez DDV oziroma 485,2 milijona evrov z davkom.

    Danes so uradno začeli graditi predor Vodriž na najzahtevnejšem delu hitre ceste proti Koroški. Ob tej priložnosti so postavili kapelico sv. Barbare. Ob njej stojijo (z leve): slovenjegraški župan Tilen Klugler, predsednik uprave Dars Andrej Ribič, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, članica uprave Dars in botra predora Alenka Muhič ter direktor Kolektor CGP Kristjan Mugerli. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Danes so uradno začeli graditi predor Vodriž na najzahtevnejšem delu hitre ceste proti Koroški. Ob tej priložnosti so postavili kapelico sv. Barbare. Ob njej stojijo (z leve): slovenjegraški župan Tilen Klugler, predsednik uprave Dars Andrej Ribič, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, članica uprave Dars in botra predora Alenka Muhič ter direktor Kolektor CGP Kristjan Mugerli. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Skupaj bo 56 odstotkov hitre ceste na tem odseku ali v predoru ali po viaduktih, je poudaril predsednik uprave Darsa Andrej Ribič: »To je tudi v Evropi eden najzahtevnejših odsekov, ki se gradijo.« Dodal je, da dela na trasi med Velenjem in Slovenj Gradcem potekajo po načrtih: »Odseka Jenina in Gaberke sta končana, končujemo še odseka Škalsko jezero in Konovo. Poleti smo začeli delati na Velunji in Škalah, Podgorje uvajamo v delo danes, zato bodo dela potekala vzporedno.« Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da je celotna trasa od Velenja do Slovenj Gradca v gradnji: »Razen sklopa A – Velenje, kjer izbiramo izvajalca. Mislim, da ni več Korošca, ki ne bi verjel, da je tretja razvojna os realnost.«

    Še štiri leta

    A sanje se bodo uresničile, ko se bodo lahko pripeljali vse do avtoceste v Šentrupertu. Odsek Šentrupert–Velenje je dolg 14 kilometrov. Z ministrstva za infrastrukturo so odgovorili, da so za ta odsek pridobili 98,6 odstotka zemljišč, nimajo pa še pravnomočnega gradbenega dovoljenja, od katerega je odvisen začetek gradnje: »Tveganja, ki vplivajo na pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja in s tem začetka gradnje, so sprejetje nove uredbe o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju, morebitne tožbe na izdano gradbeno dovoljenje ter uspešnost postopka izbora izvajalca del.«

    Odsek Velunja je najzahtevnejši odsek severnega dela tretje razvojne osi, včeraj so tam uradno začeli graditi predor Vodriž. Ta odsek sicer vsebuje deset viaduktov, eden stoji na več kot 40 metrov visokih stebrih, in dva dvocevna predora. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Odsek Velunja je najzahtevnejši odsek severnega dela tretje razvojne osi, včeraj so tam uradno začeli graditi predor Vodriž. Ta odsek sicer vsebuje deset viaduktov, eden stoji na več kot 40 metrov visokih stebrih, in dva dvocevna predora. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Ministrica Bratuškova je kljub temu dejala, da je velika želja, da bi se do Šentruperta lahko prav tako peljali do konca leta 2029. Ribič pa je poudaril, da zahteve gradnje, ki so jih po poplavah še zaostrili, niso težava: »Največje težave so z vsemi dovoljenji, umeščanji v prostor in birokracijo. Ko se začne gradnja, sem optimist, ker vem, da smo pred koncem. Tretjino časa traja gradnja, dve tretjini pa pridobivanje vseh dovoljenj.«

    Do Dolenjske

    Na celotno hitro cesto od Koroške do Dolenjske pa se bomo še načakali. Bratuškova je sicer dejala, da je cilj, da bi vlada državni prostorski načrt za traso od Slovenj Gradca do Otiškega Vrha sprejela še v tem mandatu: »Dogaja se na tretji osi od severa do juga. Tudi na osrednjem delu smo z mrtve točke prestavili določanje trase, vlada je začela postopek priprave državnega prostorskega načrta za srednji del, to je okoli Celja proti Dolenjski. Tretja razvojna os niso več samo sanje.«

    image_alt
    Krajani se ne strinjajo z nobeno varianto povezovalne ceste

    Kot smo že poročali, na Dolenjskem na območju od Novega mesta do Malin čakajo na gradbeno dovoljenje, na kar pa vpliva sprejetje uredbe o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa. Z ministrstva za infrastrukturo so sporočili, da imajo na tem delu za gradnjo 99 odstotkov potrebnih nepremičnin, ko bodo dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, bodo začeli iskati izvajalca gradnje. Na odseku od Malin do mejnega prehoda Metlika so začeli zemljišča odkupovati, konec leta bodo podali vlogo za gradbeno dovoljenje.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tretja razvojna os

    Dars bi lahko izločil turški Cengiz, če bi hotel, ni pa to njegova dolžnost

    Dars vodi dvostopenjski postopek izbire izvajalca za 12,8 kilometra štiripasovne hitre ceste z 2,3-kilometrskim predorom pod Gorjanci in tremi viadukti.
    Nejc Gole 24. 11. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Tretja razvojna os

    Krajani se ne strinjajo z nobeno varianto povezovalne ceste

    Predlagana obvoznica Letuša, ki je hkrati povezava na prihodnjo hitro cesto, po mnenju krajanov ne rešuje ničesar.
    Špela Kuralt 22. 10. 2025 | 19:09
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Infrastruktura

    Sodišče odpravilo gradbeno dovoljenje za tretjo razvojno os okoli Novega mesta

    Upravno sodišče je ugodilo tožbi civilne iniciative ter odločanje vrnilo ministrstvu za naravne vire in prostor.
    Nejc Gole 9. 7. 2025 | 12:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Konovo prvi prebit predor v gradnji hitre ceste na Koroško

    Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pričakuje, da bodo Korošci luč na koncu predora zagledali sredi leta 2029.
    12. 5. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Tretja razvojna os

    Ne morejo privoliti v to, da jim bo cesta po diagonali presekala hmeljišče

    Pri Združenju Rovo zahtevajo prekinitev integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja za izgradnjo ceste Šentrupert–Velenje jug.
    Špela Kuralt 15. 3. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Hitra cesta

    Začeli izkopavati prvi predor na tretji razvojni osi

    Dela potekajo na sklopih Škalsko jezero, Jenina in Konovo, celotna povezava pa se Koroški obeta leta 2028.
    Špela Kuralt 27. 3. 2024 | 20:34
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po neuradnih informacijah blokira napotitev aktualnega veleposlanika iz ZDA v Rim.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    tretja razvojna oshitra cestaDarsministrstvo za infrastrukturoKoroška

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Živalska komunikacija

    Kaj (nam) govorijo kiti glavači

    Akustične lastnosti kitovih klikov spominjajo na samoglasnike, značilne za človeški jezik.
    Saša Senica 10. 12. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Deloval je tudi v plesni skupini En-Knap in glasbeni skupini Tantadruj.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Kraft sprejel odločitev, Avstrijci po pomoč tudi v Planico

    Novopečeni očka hitro končal očetovski dopust. Glavni trener Andreas Widhölzl verjame, da lahko Stefan Kraft pomaga prebroditi manjšo rezultatsko krizo.
    Miha Šimnovec 10. 12. 2025 | 19:34
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga OTP Banka

    Novomeška Krka ob vrnitvi Marka Padjena nadigrala Perspektivo Ilirijo

    V derbiju prve slovenske košarkarske lige so igralci Krke premagali Perspektivo Ilirijo in tako ostajajo neporaženi.
    10. 12. 2025 | 19:19
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Iz Koroške po hitri cesti do konca leta 2029

    Na tretji razvojni osi so začeli graditi predor Vodriž na sklopu E – Velunja, ki je z dvema predoroma in desetimi viadukti najzahtevnejši odsek.
    Špela Kuralt 10. 12. 2025 | 19:12
    Preberite več
