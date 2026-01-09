  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Ministrica Alenka Bratušek: Odločitev za več sklopov je bila pravilna

    Uradno začeli delati odsek tretje razvojne osi Slovenj Gradec jug–Podgorje, za katerega je rok za končanje december 2028.
    Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič sta danes odprla začetek gradnje na delu tretje osi v Podgorju pri Slovenj Gradcu. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič sta danes odprla začetek gradnje na delu tretje osi v Podgorju pri Slovenj Gradcu. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    9. 1. 2026 | 18:48
    5:22
    A+A-

    Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič sta danes zasadila lopati na gradbišču predzadnjega sklopa tretje razvojne osi med Slovenj Gradcem in Velenjem. Odsek hitre ceste, dolg 3,6 kilometra, mora biti zaključen do decembra leta 2028. Ministrica vztraja, da bo celoten 17,5 kilometra dolg odsek od Velenja do Slovenj Gradca končan do jeseni leta 2029. Ta cilj ostaja tudi za odsek od Velenja do Šentruperta, a tam je težava dokumentacija.

    Gradnjo hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem so razdelili na osem sklopov. Zaključili so že dela na sklopih Gaberke, Jenina, v zaključni fazi sta Konovo in Škalsko jezero, delajo na sklopih Velunja, ki je najzahtevnejši del, Škale, od danes pa tudi sklop Podgorje, to je cesto med priključkoma Slovenj Gradec jug in Podgorje. Na začetek del čaka le še sklop A Velenje, kjer po navedbah Darsa pripravljajo drugo fazo razpisa.

    image_alt
    S Koroške po hitri cesti do konca leta 2029

    Ministrica Alenka Bratušek je poudarila, da je razdelitev odseka Slovenj Gradec–​Velenje na osem sklopov racionaliziralo projekt in ga tudi pospešilo: »Ta odločitev, ki smo jo sprejeli v mojem prvem mandatu, se je izkazala za več kot pravilno. Če tega ne bi sprejeli, bi šele zdaj mogoče lahko začeli graditi, tako pa bomo to prakso uporabili še na kakšnem drugem gradbišču.«

    Sklop od Podgorja do Slovenj Gradca je dolg 3,6 kilometra ter vključuje še 3,4 kilometra dostopnih in servisnih poti, enajst deviacij cest, štiri križišča, obojestransko malo počivališče Podgorje, pokriti vkop, dva podvoza, dva nadvoza, most in podhod, 1200 protihrupnih ograj, regulacije vodotokov, prestavitve gospodarske javne infrastrukture, vodnogospodarske ureditve s šestimi zadrževalnimi bazeni … Izvajalec del je konzorcij podjetij Kolektor CPG in CGP, dela morajo končati do začetka decembra leta 2028, pogodbena vrednost pa znaša 81,78 milijona evrov.

    Odsek Velunja je najzahtevnejši odsek severnega dela tretje razvojne osi, decembra so tam uradno začeli graditi predor Vodriž. Ta odsek ima sicer deset viaduktov, eden stoji na več kot 40 metrov visokih stebrih, in dva dvocevna predora. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Odsek Velunja je najzahtevnejši odsek severnega dela tretje razvojne osi, decembra so tam uradno začeli graditi predor Vodriž. Ta odsek ima sicer deset viaduktov, eden stoji na več kot 40 metrov visokih stebrih, in dva dvocevna predora. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Prioriteta

    Alenka Bratušek je dejala, da so v zadnjem mandatu dokazali, da je tretja razvojna os velika prioriteta ministrstva in celotne vlade: »Mislim, da ni več Korošca, ki ne bi verjel, da bo hitra cesta prišla do Koroške. Še vedno verjamem, da je odsek od Velenja do Slovenj Gradca mogoče izvesti do jeseni leta 2029, kar je tudi rok, ki smo ga obljubili županom. Veliko je bilo ovir, veliko se je zatikalo pri pridobivanju različnih dovoljenj, zato sem vesela, da je bilo pridobljeno tudi zadnje gradbeno dovoljenje, to je za odsek Velenje, in verjamem, da bo kmalu v gradnji. Odsek Podgorje pa je ta, ki bo to cesto res pripeljal do Koroške.«

    image_alt
    Sodišče odpravilo gradbeno dovoljenje za tretjo razvojno os okoli Novega mesta

    Dodala je, da si prizadevajo, da bi za del severno od Slovenj Gradca čim prej sprejeli državni prostorski načrt (DPN), za del do avstrijske meje pa naredili javno razgrnitev. Za del od Šentruperta do Velenja, to je skupno 14 kilometrov ceste, ki bo Koroško povezala z avtocesto Šentilj–​Koper, pridobivajo gradbeno dovoljenje, je dejala Alenka Bratušek: »Moja ambicija ostaja enaka, to je leto 2029, a dokler nimamo dokumentacije, težko natančno dorečemo. Spremljate izzive, s katerimi se srečujemo pri pridobivanju dokumentacije, in vedno znova povem, da v tem mandatu denar za infrastrukturo ni izziv. Precej večji izziv je umeščanje v prostor in pridobivanje dokumentacije. V naslednjem mandatu bo to ena naših prvih prioritet, da tudi na tem področju določene stvari spremenimo.«

    Decembra so uradno začeli graditi predor Vodriž na najzahtevnejšem delu hitre ceste proti Koroški. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Decembra so uradno začeli graditi predor Vodriž na najzahtevnejšem delu hitre ceste proti Koroški. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Upajo počasi

    Odprtja gradbenih del so se udeležili tudi župani občin Slovenj Gradec, Prevalje, Šmartno ob Paki in velenjski podžupan. Slovenjgraški župan Tilen Klugler je spomnil tudi na problem obremenitve lokalnih cest, a da se s pristojnimi usklajujejo: »Vesel sem, da so naredili posnetke in da bo vse treba po končani gradnji vrniti v prvotno stanje. Verjamem pa, da se bo s tem stanje samo še izboljšalo in da bomo končno prišli do nujne tretje razvojne osi v predvidenem datumu. Da bo naša regija lahko postala konkurenčna na vseh drugih področjih, ne samo na mobilnosti prebivalcev.«

    Prevaljski župan Matic Tasič pa je dodal: »Čakamo in obljube so, da bo še v letošnjih prvih mesecih sprejet DPN od Dravograda do Slovenj Gradca ter da bo razgrnjen DPN Otiški Vrh-Holmec, kar je za nas zelo pomembno. Sicer nenehno tarnamo, da je za nas prepočasi, a dela potekajo in nekoč bodo končana v korist vseh nas in našega razvoja v Mežiški dolini.«

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    S Koroške po hitri cesti do konca leta 2029

    Na tretji razvojni osi so začeli graditi predor Vodriž na sklopu E – Velunja, ki je z dvema predoroma in desetimi viadukti najzahtevnejši odsek.
    Špela Kuralt 10. 12. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tretja razvojna os

    Dars bi lahko izločil turški Cengiz, če bi hotel, ni pa to njegova dolžnost

    Dars vodi dvostopenjski postopek izbire izvajalca za 12,8 kilometra štiripasovne hitre ceste z 2,3-kilometrskim predorom pod Gorjanci in tremi viadukti.
    Nejc Gole 24. 11. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Infrastruktura

    Sodišče odpravilo gradbeno dovoljenje za tretjo razvojno os okoli Novega mesta

    Upravno sodišče je ugodilo tožbi civilne iniciative ter odločanje vrnilo ministrstvu za naravne vire in prostor.
    Nejc Gole 9. 7. 2025 | 12:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Konovo prvi prebit predor v gradnji hitre ceste na Koroško

    Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pričakuje, da bodo Korošci luč na koncu predora zagledali sredi leta 2029.
    12. 5. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Trener razkril: Skakalčevo stanje je bilo alarmantno, bil je tik pred kolapsom

    Na tekmovanju za svetovni pokal v Zakopanah bo konec tedna manjkalo več zvezdnikov smučarskih skokov.
    Miha Šimnovec 8. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrla je Saša Šega Jazbec

    Zatem ko je desetletja delala z neozdravljivo bolnimi, je sama postala onkološka bolnica. Zavzemala se je za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja.
    8. 1. 2026 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Direktor Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

    Umrl je Miro Pušnik

    Bil je direktor Centralne tehniške knjižnice in predsednik Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost Republike Slovenije.
    9. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Fantazije o priključitvi

    Voditelji Grenlandije in Danske so v šoku. Ali predsednik ZDA misli resno?

    Tudi tokrat je pri Donaldu Trumpu težko ugotoviti, kako resni so njegovi nameni. Do zdaj je ponudil pester nabor razlogov, zakaj si želi arktično ozemlje.
    The Economist 9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Nova programska oprema že odklenjena

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Za vlagatelje je največji izziv obvladovanje čustev

    Pri vlaganju imaš pogosto dovolj informacij, poudarja Melita Rajgelj Ozebek, ključno pa je razumeti, da ne vstopaš na vrhu in ne izstopaš na dnu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 7. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    tretja razvojna osSlovenj GradecKoroškaDarsVelenjeAlenka Bratušek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Dostop do odprtega morja

    Po Hrvaški z izključno ekonomsko cono na morju še Italija: Kaj to pomeni za nas?

    Slovenija ni imela možnosti, da bi to preprečila, naj pa to po besedah ministrstva za zunanje zadeve, ne bi vplivalo na naše interese.
    9. 1. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Imamo rod risov, ki je zrel za olimpijski turnir 2030

    Matjaž Rakovec, predsednik HZS, se je v pogovoru za Delo ozrl k novemu valu na ledu, proračunu in svoji prihodnosti.
    Siniša Uroševič 9. 1. 2026 | 19:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Ministrica Alenka Bratušek: Odločitev za več sklopov je bila pravilna

    Uradno začeli delati odsek tretje razvojne osi Slovenj Gradec jug–Podgorje, za katerega je rok za končanje december 2028.
    Špela Kuralt 9. 1. 2026 | 18:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Slovenske nordijske kombinatorke z lepim ekipnim uspehom

    V Otepääju potekajo tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, kjer odlično tekmujejo predvsem slovenske tekmovalke.
    9. 1. 2026 | 18:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske težave

    Velik del Evrope v primežu neurij: zaprte šole, stojijo vlaki, letala (FOTO)

    Meteorologi od Velike Britanije do Nemčije so ljudi pozivali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in izdali vremenska opozorila, vključno z redkim rdečim.
    Peter Zalokar 9. 1. 2026 | 18:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tretja razvojna os

    Ministrica Alenka Bratušek: Odločitev za več sklopov je bila pravilna

    Uradno začeli delati odsek tretje razvojne osi Slovenj Gradec jug–Podgorje, za katerega je rok za končanje december 2028.
    Špela Kuralt 9. 1. 2026 | 18:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nordijska kombinacija

    Slovenske nordijske kombinatorke z lepim ekipnim uspehom

    V Otepääju potekajo tekme svetovnega pokala v nordijski kombinaciji, kjer odlično tekmujejo predvsem slovenske tekmovalke.
    9. 1. 2026 | 18:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vremenske težave

    Velik del Evrope v primežu neurij: zaprte šole, stojijo vlaki, letala (FOTO)

    Meteorologi od Velike Britanije do Nemčije so ljudi pozivali, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in izdali vremenska opozorila, vključno z redkim rdečim.
    Peter Zalokar 9. 1. 2026 | 18:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo