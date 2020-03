FOTO:V Sloveniji okuženih 442 oseb, vrha okužb še ni pričakovati

Tretja smrtna žrtev

Stroka ne pričakuje, da bi bil ta konec tedna vrhunec okužb

V UKC Maribor hospitaliziranih 11 pacientov

Iz UKC Maribor so sporočili, da je pri njih hospitaliziranih 11 pacientov, dva sta v intenzivni enoti. Trenutno je 70 zaposlenih v UKC Maribor preventivno v domači izolaciji zaradi nedavnih tesnih socialnih stikov, gre za vse zaposlene, ne zgolj za zdravstveno osebje, so pojasnili. UKC Maribor se ob tem zahvaljuje za donirane IR-panele in VIGO električne radiatorje družbe eMundia iz Ajdovščine, ki jih potrebujejo za oskrbo pacientov v triažnih šotorih.

Okužena zdravstvena delavka v celjski bolnišnici

V Splošni bolnišnici Celje, kjer so konec tedna sprejeli prva dva okužena pacienta s koronavirusom, so potrdili, da je ena izmed zaposlenih zdravstvenih delavcev prav tako okužena. Kot so pojasnili v bolnišnici, se zdravstvena delavka ni okužila v bolnišnici, ampak zunaj nje. Delavka je v samoizolaciji, vse njene kontakte obravnavajo po predpisanem protokolu.

V šmarskem domu upokojencev 24 okuženih

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da so danes do 14. uri potrdili 442 okužb z novim koronavirusom (28 več kot v nedeljo, ko je bilo potrjenih okužb 414). Doslej so testirali 13 812 oseb.O aktualnem stanju govorita zunanji ministerin govorec kriznega štaba RSV Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je danes umrl tretji bolnik s potrjeno okužbo koronavirusa. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, je šlo za 67-letnega moškega, ki je bil v našo največjo bolnišnico pripeljan od doma, a menda ni umrl neposredno zaradi okužbe. Po pojasnilih ministrstva je šlo »za kompleksno situacijo«. Moški je imel več pridruženih bolezni in zdravstvene zaplete v preteklosti.V UKC Ljubljana je hospitaliziranih 32 bolnikov z virusom covid-19, od tega 24 bolnikov na navadnem oddelku in osem v intenzivni enoti.Kot pojasnjuje, vodja oddelka intenzivne terapije na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana, so imeli vsi trije bolniki, ki so umrli doslej, pridružene bolezni, in dodaja, »da je bil to eden pomembnejših, če ne odločilnejših dejavnikov za slab izid. Je pa okužba za virusom tudi naredila svoje oziroma je poslabšala že tako ne dobro stanje pri kroničnem bolniku.«Prof. Jereb ne pričakuje, da bi bil v Sloveniji ta konec tedna vrh krize zaradi okužb z covidom-19: »Upam, da bo dotok novih bolnikov podaljšan, da ne bo vrh dosežen prehitro, saj bomo samo tako zmogli in obvladali situacijo.«​Minister za zdravjeje v nedeljo dejal, da sta imeli tudi prvi dve smrtni žrtvi še druge spremljajoče bolezni. Prva žrtev koronavirusa v Sloveniji je umrla 14. marca, druga pa včeraj . Obe preminuli osebi sta bili stari okoli devetdeset let in stanujoči v domu starejših občanov Metlika. Virus je po svetu zahteval že skoraj 15.000 smrti, od tega največ, skoraj 5500, v Italiji.Še vedno je med ključnimi preventivnimi dejavniki umivanje in razkuževanje rok., predstojnica Dermatovenerološke klinike UKCL, pojasnjuje, kako zaščititi kožo rok pri pogostem umivanju:V UKC opozarjajo tudi na napake pri uporabi zaščitnih mask:Število okuženih s koronavirusom v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah narašča. Po zadnjih podatkih je okužba potrjena pri 19 stanovalcih in petih zaposlenih, so sporočili iz šmarske občine. Znaki se pojavljajo tudi pri osebah, ki so bile v možnem kontaktu z zaposlenimi ali obolelimi stanovalci. Kot so še sporočili iz občine, se je vročina včeraj pojavila še pri osmih stanovalcih, bris bo po oceni infektologa potreben pri sedmih osebah.Kot so še sporočili iz občine, je zdravstveno stanje obolelih relativno stabilno, večina nima niti povišane temperature niti drugih znakov prehladnega obolenja. Zaposlenim pri oskrbi stanovalcev pomaga pet zdravstvenih delavcev Splošne bolnišnice Celje in pet zdravstvenih delavcev Medical centra Rogaška.V državni logistični center Roje je danes prispela dodatna omejena količina zaščitne opreme, ki jo bodo v prihodnjih dneh iz regijskega štaba Civilne zaščite zahodne Štajerske razdelili civilnim zaščitam občin, v katerih obstaja opravičljiv razlog za razdelitev.