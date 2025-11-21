Tretja verzija zakona o digitalizaciji zdravstva kljub opozorilom dobila podporo

S 53 glasovi za in 16 proti je državni zbor kljub opozorilom o morebitni neustavnosti in nasprotovanju informacijske pooblaščenke Jelene Virant Burnik sprejel predlog tretje verzije zakona o digitalizaciji zdravstva, ki naj bi omogočil postopno vzpostavitev centralno upravljanih informacijskih rešitev. Nasprotovali so mu le poslanci SDS, poslanci NSi, poslanka SD in nepovezani poslanci Demokratov pa so se vzdržali.

Zadnji so to storili predvsem zaradi svaril o nevarnostih, ki jih prinaša takšna centralizacija, ter zaradi problematične vloge nove družbe, ki bo izvajala strateške naloge pri obdelavah podatkov. Za to so se najprej odločili, da bi zagotovili tržno plačilo strokovnjakov, kar pa se informacijski pooblaščenki ne zdi dovolj utemeljen razlog za takšno precedenčno ravnanje. Tudi dodatna varovalka v obliki zapisa, da bo ta le pogodbeni obdelovalec in ne upravljavec, ki je pomirila vsaj Levico, po njeno ni dovolj. Upravljavec podatkov glede opredelitve, določene z zakonom o digitalizaciji zdravstva, namreč ne bo imel zadostnih vzvodov za njen nadzor.

A koalicijo je prepričalo predvsem zatrjevanje, da bo takšna ureditev odpravila fizično prenašanje dokumentacije med različnimi izvajalci in tudi zmanjšala podvajanje preiskav ob prehodu pacientov med različnimi ustanovami. Podatki bodo namreč zbrani na enem mestu. »Dostop do pacientove dokumentacije bodo imeli – v skladu s svojimi pooblastili – vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki ga oskrbujejo – ne glede na zdravstveno ustanovo, ki jo bo pacient obiskal. Pacient bo imel pravico, da določenemu izvajalcu ali posamezniku pri izvajalcu dostop do dokumentacije prepove,« še zatrjujejo na zdravstvenem ministrstvu, kjer si dolgoročno še obetajo, da bodo nekatere podatke lahko uporabili tudi za učinkovitejše strateško načrtovanje zdravstvenih politik.

Vlada mora po uveljavitvi zakona o digitalizaciji zdravstva v treh mesecih sprejeti akt o ustanovitvi družbe, centralni elektronski zdravstveni zapis pa mora družba prevzeti v naslednjih 18 mesecih.