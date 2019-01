Tretjemu sektorju na voljo pet milijonov evrov dohodnin

Ljubljana – V državi deluje okrog 27.700 nevladnih organizacij (NVO), od teh jih ima le dobra petina status organizacije v javnem interesu. Vlada je odločena to področje, ki pri nas zaposluje tudi do sedemkrat manj oseb kot v razviti Evropi, okrog 7600, okrepiti – med drugim s financiranjem iz novega proračunskega sklada, v katerem je letos na voljo 5,3 milijona evrov.Denar za NVO je, z veseljem ugotavlja Goran Forbici, direktor Centra nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS), in sicer je vir zanj dohodnina, ki je davčni zavezanci nismo namenili v splošno korist, za financiranje političnih strank ali sindikatov. Po podatkih Fursa ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.