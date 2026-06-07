Zaposlenim v javnem sektorju naj bi se plače zvišale za več kot petino

Junijska osnovna plača približno 87 odstotkov od nekaj več kot 190.000 zaposlenih v javnem sektorju bo vsaj 70 evrov bruto višja, kot je bila majska. S tretjo tranšo uveljavitve prenove plačnega sistema bodo namreč dobili 12 odstotkov od celotnega dviga, ki jim ga je prinesla reforma. Ta bo stala precej več od prvotno predvidenih 1,4 milijarde evrov, kar skrbi predvsem novega finančnega ministra Andreja Širclja, novi minister za javno upravo Franci Matoz pa napoveduje vzpostavljanje več ločenih plačnih sistemov, a za zdaj brez konkretnih obrisov.

Plače v javnem sektorju in skupna masa zanje so se v zadnjem obdobju izjemno povečale, je na predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom ugotavljal novi skrbnik proračuna Andrej Šircelj: »To je vsekakor eno izmed področij, ki so nekoliko ušla izpod nadzora v smislu, da so že danes ti zneski previsoki, omenja se 400 milijonov evrov. Najbrž bo treba razmisliti, kako to plačno reformo nadaljevati.« Po njegovih besedah bo to vsekakor eno od področij, ki jih bo treba proučiti in najti tudi možnosti zmanjšanja izdatkov.