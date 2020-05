Tretji protikoronski zakon po maratonski obravnavi pripravljen za sprejetje

Ključni poudarki:



• Milijardo evrov vreden tretji protikoronski zakon gre v petek v DZ.

• Prvi protikoronski zakon pred ustavnimi sodniki.

09.15 V Južni Koreji največ novih primerov koronavirusa v skoraj dveh mesecih

Iz Južne Koreje, ki jo številni postavljajo za zgled, kako ukrotiti epidemijo, danes poročajo o 79 novih potrjenih primerih okužbe, kar je največ v zadnjih skoraj dveh mesecih. Več kot 80 okužb so namreč nazadnje zabeležili 5. aprila. FOTO: Ed Jones/AFP

08.30 V ZDA število smrtnih primerov covida-19 preseglo 100.000

07.45 Prvi protikoronski zakon pred ustavnimi sodniki

V SDS in NSi opoziciji očitajo blokade in politične igrice

06.45 Milijardo evrov vreden tretji protikoronski zakon v petek v DZ

Turistični boni vzbujajo tudi pomisleke

Iz Južne Koreje ob vračanju življenja v normalne tirnice danes poročajo o najvišjem številu novih okužb z novim koronavirusom v skoraj dveh mesecih. V zadnjem dnevu so okužbo potrdili pri 79 ljudeh, že dan prej so poročali o 40 novih primerih. Oblasti si prizadevajo zajeziti nova žarišča, ki zbujajo skrb pred drugim valom okužb. Kar 69 nazadnje potrjenih je povezanih z izbruhom v skladišču spletne trgovine Coupang v mestu Bucheon zahodno od Seula, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V samoizolaciji je približno 4100 zaposlenih in obiskovalcev poslopja, doslej so jih testirali že več kot 80 odstotkov. Kot je dejal namestnik zdravstvenega ministra, pričakujejo, da bo število pozitivnih primerov še naraslo.Skupaj z najnovejšimi okužbami so jih doslej v državi potrdili 11.344, umrlo je 269 ljudi.Število potrjenih smrti zaradi koronavirusne pljučnice covid-19 je v ZDA v sredo preseglo 100.000, z novim koronavirusom pa je bilo po podatkih Univerze Johna Hopkinsa okuženih že 1,7 milijona Američanov. Na mejnik v črni statistiki se je odzval demokratski predsedniški kandidat, predsednik ZDApa ga na Floridi, kjer je čakal na prvo izstrelitev astronavtov v vesolje z ameriških tal po letu 2011, ni omenjal. Iz Bele hiše pa so sporočili, da Trump moli z vsemi, ki žalujejo za svojci, ki so umrli zaradi te kuge brez primere.Biden je v videosporočilu Američanom, ki so izgubili najbližje, dejal, da z njimi žaluje vsa država, in spomnil na lastno bolečino ob izgubi ožjih družinskih članov. Bidnova prva žena in hčerka sta umrli leta 1972 v avtomobilski nesreči, njegov sin Beau pa je umrl za možganskim tumorjem leta 2015, star 46 let.Mimogrede je ošvrknil še Trumpa, ko je spomnil na študijo Univerze Columbia, da če bi socialno distanciranje v ZDA uvedli le teden dni prej, bi lahko rešili 36.000 življenj. Trump je to študijo zavrnil in Columbio označil za sramotno liberalno ustanovo.V ZDA je v maju za covidom-19 povprečno umrlo 1400 prebivalcev na dan, kar je 600 manj kot aprila, v treh mesecih pa je zaradi okužbe umrlo več Američanov kot v korejski, vietnamski in iraški vojni od leta 2003 do 2011 skupaj in več kot zaradi aidsa od leta 1981 do leta 1989.Po smrtnih primerih na število prebivalcev so ZDA osme na svetu s tremi mrtvimi na 10.000 ljudi. Belgija je prva z osmimi, sledijo Španija, Velika Britanija in Italija.Ustavno sodišče bo danes obravnavalo pobudo nevladnih organizacij za oceno ustavnosti prvega protikoronskega zakona . Čeprav vlada trdi, da pobudniki z iztekanjem veljavnosti zakona ostajajo brez pravnega interesa, se ti s tem ne strinjajo.Društvo za sonaravni razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne dediščine so v začetku maja vložili pobudo za oceno ustavnosti členov noveliranega prvega protikoronskega zakona s področja gradnje objektov, ki zadevajo pridobivanja okoljevarstvenega soglasja, omogočajo začetek gradnje še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja in dvigujejo zahteve za sodelovanje nevladnih organizacij, v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.Čeprav vlada zagovarja stališče, da je s 15. majem preklicala epidemijo, kar pomeni, da se veljavnost ukrepov, zoper katere je vložena predmetna pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti, z 31. majem izteka in da so »pobudnice s preklicem epidemije izgubile pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti omenjenih delov zakona«, pa v predlogu tretjega protikoronskega zakona predvideva, da se vsi ukrepi, ki jih predvidevajo domnevno sporni členi prvega protikoronskega zakona, podaljšajo do 31. decembra 2021. Poleg tegaiz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij opozarja, da so posledice zakona lahko že nastale in da bi jih bilo treba sanirati, če bi sodišče ugotovilo, da so bile sprejete na podlagi neustavnih določil.Odboru DZ za delo je v nadaljevanju torkove maratonske seje uspelo dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona , ki predvideva za milijardo evrov ukrepov za pomoč pri zagonu gospodarstva po epidemiji in je nadaljevanje prvih dveh protikoronskih zakonov.Po štirinajsturni obravnavi v torek je v sredo razprava trajala še tri ure in pol, s sprejetjem zakona pa se mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč iztečejo 31. maja. V DZ ga bodo potrjevali predvidoma jutri.Nosilni ukrep je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za delodajalce, ki najmanj desetini zaposlenih ne bodo mogli zagotavljati 90 odstotkov dela, podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo pa zakon predvideva samo za turizem in gostinstvo ter povezane dejavnosti, kot so organiziranje razstav, specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ter umetniško uprizarjanje. Turističnemu gospodarstvu se obeta pomoč tudi v obliki bonov , ki jih bo država izdala vsem prebivalcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, rojenim do vključno leta 2002 v višini 200 evrov, mlajšim pa v višini 50 evrov. Porabiti jih bo mogoče do konca leta za plačilo prenočišča ali prenočišča z zajtrkom v turistično-nastanitvenih objektih: počitniški domovi, turistične kmetije, zasebne sobe, planinski domovi, mladinska prenočišča, kampi in druge nastanitve za krajši čas.V skladu s sprejetim dopolnilom koalicije pa bodo prenosljivi med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena, torej od starih staršev prek otrok do vnukov, med zakonci oziroma zunajzakonskimi partnerji ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki.Predlog zakona prinaša državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za podjetja ter pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125 milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati velikega dela storitev, do kriznega dodatka pa bodo zdaj upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite, zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.Predlog tretjega protikoronskega paketa podaljšuje še ukrepe na področju gradbene zakonodaje, s katerimi je vlada v začetku maja zaostrila pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj, saj opoziciji ni uspelo doseči, da bi ta člen črtali.Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti. Opoziciji je pri tem skoraj uspelo, da bi enako veljalo tudi za koncertne in kulturne prireditve.