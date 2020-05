Tretji protikoronski zakon s strategijo za izhod iz krize

07.15 Druga tranša povračil nadomestila plač delodajalcem

06.50 Priprava tretjega sveženja pomoči za prizadeta podjetja

Republiški zavod za zaposlovanje bo na podlagi ukrepov zaradi novega koronavirusa danes nakazal povračila nadomestila plače okoli 5516 delodajalcem za 55.700 zaposlenih v skupni vrednosti 21,6 milijona evrov. Prva povračila za več kot 74.000 zaposlenih so bila izplačana v ponedeljek, tretja bodo predvidoma 29. maja.Zavod je do srede prejel več kot 44.400 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za skoraj 260.000 zaposlenih , 83 odstotkov za čakanje na delo iz poslovnih razlogov, 15 odstotkov zaradi višje sile.Za povračilo je zaprosilo največ delodajalcev iz Mestne občine Ljubljana, sledijo Maribor, Celje, Koper, Kranj, glede na dejavnost pa iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva, trgovine, gradbeništva, dejavnosti prometa in skladiščenja.Vlada, delodajalci in sindikati se bodo danes na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) na Brdu lotili priprave vsebine za tretji protikoronski zakon , ki naj bi med drugim zagotovil dodatno pomoč najbolj prizadetim gospodarskim sektorjem in vzpostavil shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa po zgledu Nemčije in Avstrije. Delodajalci med drugim predlagajo še poenostavitev postopka za odreditve dela od doma tudi po epidemiji, ohranitev višine minimalne plače v letu 2021 na ravni letošnje ter oprostitev plačila stavbnega zemljišča in državno subvencijo za prizadeta podjetja.Zakon naj bi predstavljal izhodno strategijo za čas po epidemiji in bo sledil prvima dvema, večina ukrepov iz mega paketa za blaženje posledic krize pa se bo iztekla konec maja. Če vlada do danes epidemije ne bi preklicala, bi se podaljšali za mesec dni.