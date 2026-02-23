  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Mladostniki zlahka brez dokumentov do alkohola in tobaka

    Kar 34 odstotkov mladih je svojo prvo alkoholno pijačo popilo pri 13 letih ali celo prej, opozarjajo strokovnjaki z NIJZ.
    V raziskavi je sodelovalo osem deklet, starih med 18 in 20 let, ki so bile videti dovolj mlade, da prodajalec brez preverjanja osebnega dokumenta ni mogel biti prepričan, da so polnoletne. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    V raziskavi je sodelovalo osem deklet, starih med 18 in 20 let, ki so bile videti dovolj mlade, da prodajalec brez preverjanja osebnega dokumenta ni mogel biti prepričan, da so polnoletne. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    R. I., STA
    23. 2. 2026 | 12:56
    23. 2. 2026 | 13:36
    4:37
    Alkohol ter tobačni in nikotinski izdelki ostajajo mladostnikom v Sloveniji presenetljivo lahko dosegljivi. Najnovejši podatki, ki jih je predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kažejo, da mladi do izdelkov s starostno omejitvijo pogosto pridejo brez večjih ovir – včasih celo brez preverjanja osebnega dokumenta.

    Visoka cena družbene sprejetosti: alkohol in kokain v Sloveniji

    »Pitje alkohola med mladostniki v Sloveniji se zmanjšuje, a še vedno je skrb vzbujajoč podatek, da je 34 odstotkov petnajstletnikov poročalo, da so svojo prvo alkoholno pijačo popili pri 13 letih ali celo prej,« je povedala dr. Maja Roškar z NIJZ. Pojasnila je, da čim mlajši je mladostnik ob prvih izkušnjah s pitjem alkohola in opijanjem, tem večja je verjetnost, da bo imel pozneje v življenju težave zaradi alkohola.

    Po besedah Roškarjeve na mlade vplivajo odrasli s svojim odnosom do alkohola, ki je pogosto nekritičen. Raziskave NIJZ kažejo, da 75 odstotkov odraslih prebivalcev v Sloveniji vsaj občasno pije alkohol.

    Mednarodna raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) iz leta 2022, ki jo NIJZ v Sloveniji izvaja od leta 2000, kaže, da se do 17. leta 84 odstotkov mladih sreča z alkoholom, 45 odstotkov jih je bilo že vsaj dvakrat v življenju opitih, 22 odstotkov pa jih spije najmanj eno alkoholno pijačo na teden. Po besedah Roškarjeve to Slovenijo med 45 sodelujočimi državami uvršča v petnajsterico držav z najvišjimi odstotki pri uporabi alkohola med mladostniki.

    Dve slovenski regiji med regijami z najvišjo smrtnostjo zaradi alkohola v EU

    Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) omejevanje dostopnosti do alkohola uvršča med najuspešnejše ukrepe alkoholne politike, ki dokazano zmanjšujejo škodo zaradi pitja alkohola, so še pojasnili na NIJZ.

    Prodajalna tobačnih izdelkov le 24 metrov od osnovne šole

    Zala Jeras z NIJZ je predstavila izsledke raziskave o skritih nakupih nikotinskih izdelkov, ki so jo izvedli med oktobrom in decembrom lani v sklopu Projekta skupnega ukrepanja na področju preprečevanja raka in drugih nenalezljivih bolezni (JAPreventNCD). V raziskavi je sodelovalo osem deklet, starih od 18 do 20 let, ki so bile videti dovolj mlade, da prodajalec brez preverjanja osebnega dokumenta ni mogel biti prepričan, ali so polnoletne.

    Skrite nakupe so izvedli na registriranih prodajnih mestih nikotinskih in tobačnih izdelkov v Mestni občini Ljubljana. Izdelke so poskusile kupiti na 144 prodajnih mestih, zato bile brez izkazovanja potrdila o polnoletnosti uspešne v 44 odstotkih primerov. Jerasova je opozorila, da so mladim dostopne tudi lokacije prodajnih mest, v primeru ene od ljubljanskih osnovnih šol je najbližje prodajno mesto oddaljeno le 24 metrov.

    V zadnjih letih se na trgu pojavlja veliko novih tobačnih oziroma nikotinskih izdelkov, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke in brezdimni tobačni izdelki. Fotografija je simbolična. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters
    V zadnjih letih se na trgu pojavlja veliko novih tobačnih oziroma nikotinskih izdelkov, kot so elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke in brezdimni tobačni izdelki. Fotografija je simbolična. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

    V raziskavi so alkohol poskusile kupiti na 129 prodajnih mestih. Kot je pojasnil Gorazd Levičnik z NIJZ, je bilo uspešnih 70 odstotkov nakupov. Prodajalci so skrite mlade nakupovalke po polnoletnosti vprašali le v 30 odstotkih primerov ter jim alkohol v sedmih odstotkih vseeno prodali, čeprav osebnega dokumenta niso pokazale. Uspešne so bile tudi pri prevzemu 16 od 18 spletnih nakupov alkoholnih pijač, je pojasnil.

    Energijski praški za snifanje: od kave in kakava do zelišč in amoniaka

    Po besedah Helene Koprivnikar z NIJZ so skriti nakupi potekali v šestih državah, prodajalcev in posameznih prodajnih mest pa v raziskavi ne bodo prijavili ali razkrivali. Pojasnila je, da lahko pristojni organi podatke uporabijo za poostren nadzor na določenih območjih.

    Na Tržnem inšpektoratu RS so 78 nadzorov prodaje alkohola lani opravili pri 23 trgovcih v 29 krajih in ugotovili 46 kršitev oziroma 59 odstotkov kršitev. Opravili so tudi 75 nadzorov prodaje tobačnih izdelkov pri 17 poslovnih subjektih v 31 krajih in ugotovili 26 kršitev, kar je slabih 35 odstotkov, je pojasnila Elizabeta Pakiž z inšpektorata.  

