Tretjino vode izgubimo tudi zaradi pol stoletja starih cevi, za obnovo milijoni

Slovenski vodovodni sistem je pod vse večjim pritiskom. Del omrežja je star več desetletij, v nekaterih mestih je več kot petina cevi starejša od 50 let, izgube vode pa se približujejo tretjini vse vode, oddane v omrežje.

Upravljavci opozarjajo, da bi morali za ohranjanje omrežja vsako leto obnoviti več kilometrov cevovodov, vendar obnove pogosto zaostajajo za potrebami. V Mariboru bi bilo treba za ohranjanje sedanjega stanja obnoviti približno 14 kilometrov omrežja na leto, v Kranju okoli šest kilometrov, v Prekmurju pa najmanj 30. Odločitve za večje naložbe so pri tem predvsem v rokah občin, ki so lastnice infrastrukture. A tega, česar volivci ne vidijo, ne uvrstijo med prioritete, pravijo upravljavci.

Posledice dotrajanosti so opazne v številu okvar in vodnih izgubah. V Kranju so leta 2025 izgube dosegle 31,4 odstotka, v Mariboru 29,3 odstotka, v Murski Soboti 28 odstotkov, v Kopru pa 27 odstotkov. V Ljubljani se je stanje izboljšalo – izgube so se od leta 2020 zmanjšale z 29,7 na 21,5 odstotka –, vendar tudi v glavnem mestu ostaja skoraj 180 kilometrov cevi, starejših od pol stoletja.

Vodovodi se hkrati spopadajo z novim izzivom: podnebnimi spremembami. Suša zmanjšuje izdatnost vodnih virov, močni vremenski dogodki pa dodatno obremenjujejo infrastrukturo. Za zamenjavo dotrajanih cevi je potrebnih na desetine milijonov evrov, ponekod tudi več kot sto milijonov. Če bo obnova zaostajala za staranjem omrežja, bo cena vzdrževanja višja, tveganje za okvare in izgube pa večje.