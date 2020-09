FOTO:Trg Evrope z novo podobo do leta 2015

Struktura zmagovalne ideje je zasnovana kot »streha« s pomičnimi platformami, pod katero bi bili razstavni prostori s konferenčno dvorano - a tudi to bi bilo mogoče demontirati, da bi nastal enoten prostor.

Trg Evrope z mozaikom nove Evrope. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Arhitekti s celega sveta so prispevali idejo za prostorski razvoj te svetovne posebnosti, kar obe Gorici nedvomno sta. To je prvi korak v urbani razvoj pozabljenega, zabrisanega območja med obema mestoma in odločen korak v smeri ambicije enotnega urbanega prostora Nove Gorice, Gorice in Šempetra,« je dejal novogoriški župan, ki je skupaj z goriškim županomdanes razglasil zmagovalce mednarodnega natečaja za prenovo Trga Evrope, ki povezuje obe mesti. Trije projekti bodo nagrajeni, trije pa bodo dobili častno omembo. Vrednost projekta je ocenjena na 7,5 milijona evrov.Prvo mesto je pripadlo Studiu Associato di Architettura Baglivo Negrini. »Predlagani projekt je oblikovan kot mreža, v kateri se nekateri elementi premikajo vertikalno. To je živ trg, ki se premika podobno kot odrski stroj in ustvarja različne vrste prostora. Moduli so pomične platforme, ki se dvigajo ali spuščajo in postanejo: sedeži, mize, trg, oder, v katerih so senčniki in ležalniki. Trg predstavlja Evropo številnih obrazov, ki pa so se pripravljeni usklajeno gibati,« so zapisali v obrazložitvi. Sam trg pa bi bil streha muzeja Epicenter, v katerem so predvideni razstavni prostori in konferenčna soba. Vse te prostore pa je možno združiti in jih izprazniti, da nastane popolnoma prehoden enoten prostor. Stavba železniške postaje pa ostaja kot naravno ozadje.»Mednarodna žirija je izbrala najpomembnejša dela, ki najbolje predstavljajo idejo novega skupnega čezmejnega ozemlja, sešitega z evropsko in kulturno nitjo, ki pripomore k kandidaturi Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025,« so sporočili iz vrst organizatorja - Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) GO, kjer sodelujejo občine Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba .Novogoriški župan Miklavič je prepričan, da se s tem začenja novo obdobje prostorskega razvoja, ki je logična faza v spremembi političnega sistema po vstopu v Evropsko unijo in po odstranitvi ovir ob vstopu v Schengen. Obdobje prvega vala epidemije koronavirusa pa je po njegovem pokazalo, kako zelo je prepleteno življenje obeh Goric. Nov trg bo, je še izpostavil, predstavljajo vezno tkivo med dvema po izgledu tako različnima urbanima prostoroma, ki se bosta poslej zlila v eno.»Ekonomske in socialne krize je možno premagati z novim upanjem, novimi priložnostmi razvoja in rasti, in sicer preko spodbujanja mladih naj zasledujejo svoje sanje in zaupajo v prihodnost. V tem duhu je namreč sklenjena skupna kandidatura Nove Gorice in Gorice za evropsko prestolnico kulture in projekta oblikovanja Trga Evrope ter tega čezmejnega območja, ki ne sme biti zgolj oris gradbenega in urbanističnega dela, temveč simbol rojstva nove Evrope,« pa je dejal goriški župan Ziberna.Poudaril je, da se obmejne občine zavzemajo za rekonstrukcijo območja in za medsebojni dialog na način preseganja ločitev in dramatičnih dogodkov iz preteklosti. Na ta način želijo dati razvojni zagon celotnemu območju. Hkrati pa bo ta trg tudi posebnost v evropskem prostoru, ki bo po njegovih besedah privabljala številne obiskovalcev.