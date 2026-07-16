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    Trg je preplavljen z novimi in močnejšimi drogami

    Zaužitje zelo potentnih drog v obliki mešanic in tablet pogosto vodi do zastrupitev in smrtnih primerov.
    Konopljo je v življenju uporabljala skoraj tretjina odraslih Evropejcev, starih od 15 do 64 let, oziroma 89,5 milijona. FOTO: Rick Wilking/Reuters
    Galerija
    Konopljo je v življenju uporabljala skoraj tretjina odraslih Evropejcev, starih od 15 do 64 let, oziroma 89,5 milijona. FOTO: Rick Wilking/Reuters
    Andreja Žibret
    16. 7. 2026 | 06:00
    8:56
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    Konoplja ostaja med uporabniki­ najbolj razširjena prepovedana droga, na drugem mestu je kokain, je pokazalo najnovejše evropsko poročilo o drogah za leto 2026, ki ga je pripravila agencija EUDA. Predvsem vzbuja skrb povečanje dostopnosti sintetičnih drog, ponarejenih zdravil in novih psihoaktivnih snovi, ki jih še naprej razvijajo in so preusmerjene na črni trg.

    Poleg tega se uveljavljajo novi trendi rekrutiranja, ko kriminalne združbe za prodajo drog in nasilna dejanja vse pogosteje novačijo mlade prek družbenih omrežij. Vse to bolj kot kdaj prej preizprašuje obstoječe modele odzivanja na to problematiko. Pojavljajo se nove snovi, glede katerih je znanje potrošnikov in znanstvenikov o zdravstvenih tveganjih omejeno, pa tudi močnejše droge, katerih škodljivi učinki so še bolj verjetni in hujši, je pokazalo evropsko poročilo. Ljudje velikokrat nevede zaužijejo zelo potent­ne droge ali nove snovi v obliki mešanic drog in tablet, predvsem v okviru uporabe več snovi hkrati, kar vodi do zastrupitev in smrtnih primerov. Primeri vključujejo sintetične kanabinoide v e-tekočinah za uporabo v elektronskih cigaretah oziroma vejpanje, nove psihoaktivne snovi, ki jih zavajajoče prodajajo kot opioide ali stimulanse v prahu in tabletah, ter naravne izdelke iz konoplje v kombinaciji s sintetičnimi spojinami.

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