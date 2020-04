Trgovci obljubljajo več slovenskega mleka in mesa 

Predstavniki živilskih trgovcev in Trgovinske zbornice Slovenije so na sestanku, ki ga je sklicala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, zagotovili, da bodo prispevali h krepitvi slovenske agroživilske verige. Če bo slovensko meso na razpolago, ga bodo v svoji ponudbi zagotavljali v ustreznem razmerju. Sprejeli so tudi idejo o izvedbi meseca slovenskega mleka, ki ga bodo izpeljali v sodelovanju z dobavitelji iz sektorja mlekarstva.



Na ministrstvo za kmetijstvo so se zadnje dni za pomoč pogosto obrnili predstavniki rejcev goveda in prašičev ter sektorja mleka, ki imajo zaradi zaprtja javnih zavodov in gostinskega sektorja ter nedelujočega izvoza presežkov mesa ter mleka in mlečnih izdelkov, trgovci pa naj njihovih pridelkov in izdelkov ne bi odkupovali.



Kot pišejo na ministrstvu za kmetijstvo, je ministrica Pivčeva izpostavila, da je treba v teh razmerah nujno zaščititi slovensko agroživilsko verigo. »Vlada je pripravila interventni zakon, ki omogoča tudi regulacijo cen in prometa s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (uvoza in izvoza) v določenih kritičnih situacijah, vendar pa ni želja, da bi do njih res prišlo. Zato bi bilo zaradi nastalih razmer, ko se bosta zmanjšali gospodarska rast in znižala kupna moč, na mestu odgovorno ravnanje, ki bo omogočalo slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane enakopraven status in s tem ohranitev proizvodnje, ponudbe in preživetja, prebivalstvu pa okrepljeno ponudbo lokalne hrane.«

Trgovci: uvažamo zaradi nizke samooskrbe in nekonkurenčnih cen

Predstavniki živilskih trgovcev so na sestanku pojasnili, da tudi med epidemijo novega koronavirusa delujejo po ustaljenih dobavnih kanalih nabave. Uvažajo predvsem zaradi pomanjkanja proizvodov slovenskega porekla in deloma tudi nekonkurenčnih cen. Potrošnikom so pripravljeni ponuditi še več mesa in mesnih izdelkov ter mleka in mlečnih izdelkov slovenskih pridelovalcev oziroma predelovalcev, vendar opozarjajo, da »morajo vsi členi verige razumeti specifičnost situacije in prevzeti svoj delež odgovornosti za reševanje skupnega problema«.



Obe strani sta bili enotni v pričakovanju, da se trdna agroživilska veriga vzpostavi na vseh segmentih in deluje tudi po koncu krize. Trgovci pričakujejo, da bo ministrstvo za kmetijstvo čimprej začelo pripravljati strateške smernice za povečanje samooskrbe na vseh segmentih, kar bi zagotovilo kontinuirano proizvodnjo mesa, sadja in zelenjave. Trgovci tudi podpirajo prizadevanja ministrstva pri vzpostavljanju pogojev za pospešeno postavitev rastlinjakov in povečanje deleža samooskrbe pri prašičereji.