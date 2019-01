Trgovci žugajo z zmanjšanjem naročil »slovenskega« kruha 

Vlada je kot neutemeljeno zavrnila pobudo za presojo ustavnosti zakona o kmetijstvu v delu, ki se nanaša na nekatera nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano, in ustavno sodišče pozvala, naj pobudo, ki so jo nanj naslovili Mercator in šest drugih družb, zavrže. Ustavno sodišče bo pobudo obravnavalo prednostno. V Mercatorju opozarjajo, da bo njene negativne posledice čutila celotna slovenska veriga preskrbe s hrano.Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je ministrske kolege v vladi uspela prepričati, da so očitki predlagateljev ustavne presoje novele zakona o kmetijstvu neutemeljeni in da so določbe novele skladne z ...