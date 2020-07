Trgovine bodo spet lahko odprte v nedeljo

Trgovci bodo po novem spet lahko sami odločali o tem, kdaj bodo imeli odprte trgovine, je sklenila vlada na današnji redni seji. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ljubljana – Trgovci bodo po novem spet lahko sami odločali o tem, kdaj bodo imeli odprte trgovine, je sklenila vlada na današnji redni seji. Prepoved obratovanja trgovin v nedeljo je bila uvedena v svežnju vladnih ukrepov proti širjenju okužb s koronavirusom, za umik te prepovedi pa se je vlada odločila teden dni potem, ko je predlog Levice za zaprtje 90 odstotkov trgovin ob nedeljah v parlamentu v drugem branju podprla večina poslanskih skupin.Na današnji redni seji je vlada obravnavala več točk, ki so neposredno povezane z ukrepi proti širjenju koronavirusa. Sklenili so, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 podaljša do konca avgusta.Če so nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju podaljšali v pričakovanju drugega vala okužb, pa je vlada nasprotno sprejela spremembo Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. S to spremembo se odpravi določitev minimalnega obratovalnega časa in odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih dnevih.»S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo poslovno odločitvijo. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke,« so zapisali v vladnem sporočilu za javnost.Kot je znano, je Levica v državnem zboru pred tednom dni večino poslanskih skupin uspela prepričati s svojim predlogom za zaprtje trgovin ob nedeljah, ki bi po 17 letih zagotovil spoštovanje referendumske odločitve in zahteve 30.000 delavcev v trgovinah.Današnjo odločitev vlade bodo zagotovo pozdravili lastniki trgovin in Trgovinska zbornica, ki so opozarjali, da bi jim odprava delovnih nedelj prihodke lahko znižala za desetino. Medtem ko so trgovci opozarjali na presežek delovne sile zaradi nedeljskega zaprtja trgovin, pa sindikati vztrajajo, da so trgovine kadrovsko podhranjene in bi zaprtje ob nedeljah trgovcem omogočilo trenutne kadre primerno razporediti.