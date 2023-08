Trgovine bodo to nedeljo še zadnjič odprte

To nedeljo bodo trgovine še zadnjič odprte po odloku, ki ga je zaradi odpravljanja posledic poplav sprejel poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. V ponedeljek bodo odlok preklicali, tako da bodo prihodnjo nedeljo, 27. avgusta, ter vse nadaljnje nedelje in praznike trgovine znova zaprte.

Na gospodarskem ministrstvu so nam potrdili, da so se na ministrstvu, vladi ter upravi za zaščito in reševanje uskladili, da izredno odprtje trgovin velja le še to nedeljo, s ponedeljkom pa bo odlok, ki kljub zakonu o trgovini omogoča odprtje prodajaln z živili, tehničnim blagom ali otroško opremo tudi v nedeljo in med prazniki, preklican. Glede tega so se uskladili v četrtek ter o tem obvestili tako Trgovinsko zbornico Slovenije kot Sindikat delavcev trgovine Slovenije. Ta je sicer za danes napovedal novinarsko konferenco o zahtevi za dopolnitev in omejitev krajevne in časovne veljavnosti odredbe za možnost odprtja prodajaln. »Ko bo odlok v resnici preklican, lahko bi že bil, bomo v to tudi verjeli,« je o preklicu odloka na novinarski konferenci dejal generalni sekretar sindikata Ladi Rožič.

Na gospodarskem ministrstvu se pri tem zahvaljujejo trgovinam, trgovkam in trgovcem, da so delali ob nedeljah in na dela prosta dneva, dan solidarnosti in Marijino vnebovzetje, ter s tem pomagali ljudem v stiski.