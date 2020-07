Trgovine bodo zaprli ob nedeljah

Zakon, ki bo zaprl 90 odstotkov trgovin ob nedeljah in praznikih, bodo, glede na razpravo na izredni seji državnega zbora, podprli v Levici, ki je zakon predlagala, zraven pa še v SD, DeSUS, NSi, SAB in vsaj delu SDS. Za svobodno podjetniško pobudo so v SNS, SMC pa očitno ne bo uspela z dopolnilom, po katerem bi v manjših trgovinah lahko poleg lastnikov delali še upokojenci, študenti in dijaki.



Franc Trček iz SD je menil, da bi poslanci morali videti, kako se trgovina razvija, saj je pri nas očitno, da imamo bodisi preveč trgovin bodisi premajhno kupno moč. Opozoril je, da je delo študentov študij. Jožef Horvat iz NSi je ob tem napovedal prihodnjo trgovino. Ponekod je že tako, da hladilnik naroča, kaj potrebuje, trgovci pa to dostavijo. Dodal je, da vsak Slovenec na leto odvrže 68 kilogramov hrane.



»Trgovkam višja nedeljska plača ne pomeni toliko kot dan z družino,« ugotavlja Mihael Prevc iz NSi, pri tem pa meni, da je čas primeren za tak zakon, saj je epidemija covida-19 pokazala, da trgovine lahko delajo manj časa. S tem je zavrnil argument Trgovinske zbornice Slovenije, ki trdi, da bodo delavci dobili manj denarja in da bo več brezposlenih.

Trgovci iščejo nove delavce

Slednje je zavrnilo več poslancev različnih strank, opozorili so namreč na to, da trgovske družbe iščejo nove sodelavce in jim dajejo tudi ene najnižjih plač. Primož Siter iz Levice je opozoril, da so si prost konec tedna delavci zagotovili leta 1908 in spomnil na besede delavk v trgovinah, da pred 30 leti, ko so začele, trgovine ob nedeljah niso bile odprte.



»Če družina v šestih dneh ne najde časa za nakup osnovnih dobrin, je z družino nekaj narobe,« meni Franc Jurša iz DeSUS. Dodal pa je, da je v zakonu preveč izjem. Vendar je Andrej Rajh (SAB) dejal, da so trgovine v središčih mest umrle, zakon pa gre ravno v smer podpore malim trgovcem. Predlagal pa je, da bi v teh trgovinah lahko delali tudi družinski člani lastnika.



»Ta zakon bom z veseljem podprl,« je zagotovil tudi Marijan Pojbič iz SDS, ki bi omejil tudi delo ob sobotah do 12. ure. Tako je v Avstriji in ljudje normalno živijo, pravi Pojbič.



Sejo bodo nadaljevali ob 17.05, sledilo bo tudi glasovanje.