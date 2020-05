Trgovine z živili danes izjemoma odprte

Jutri se vrača niz storitev

Vlada je minuli torek določila, da so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lahko danes med 8. in 13. uro odprte. Kot je znano, so sicer lahko ob nedeljah v času veljave vladnega odloka odprti le bencinski servisi in lekarne.V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so pred prvomajskimi prazniki sprožili pobudo, da bi trgovine ob nedeljah in na dela proste dneve ostale zaprte tudi po izteku krize zaradi pandemije. A bodo danes odprte. V Levici so napovedali , da se bodo pridružili pobudi in bodo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o trgovini, s katero bodo prav tako predlagali, da ostanejo trgovine tudi po koncu epidemije ob nedeljah in na dela proste dni zaprte, kar bi bil »korak v smer zagotavljanja prostega časa, pravice do počitka in vikenda, do družinskega in socialnega življenja ter majhen korak v smer prenehanja spodbujanja nenehnega trošenja, ki je le eden izmed mnogih, ki jih bomo morali kot družba napraviti v prihodnje«.Pobudo je podprl tudi premier. Objavo Levice na Twitterju je namreč preposlal in pripisal: Podpiramo. Podporo ohranitvi nedeljskega zaprtja trgovin sta zatem na eni izmed vladnih novinarskih konferenc izrekla tudi notranji minister(SDS) in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti(NSi).Vlada je tik pred prazniki v nabor dosedanjih izjem glede odprtosti razširila z nizom dejavnosti . Med temi so storitve nepremičninskega posredovanja ter dimnikarske storitve, postopoma bodo odprli knjižnice, galerije in muzeje.Vračajo se strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov (na prostem) ter ponudba v prodajalnah do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, z izjemo tistih v trgovskih centrih. Ob teh še frizerski in kozmetični saloni, izdelava in popravila na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev, storitve na področjih fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.